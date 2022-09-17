За последние четыре дня в ходе конфликта Армении и Азербайджана погибло более 200 человек – данные сторон

Глава армянского правительства отметил, что число погибших не окончательное, потому что "много раненых".
Омбудсмен сообщил о гибели одного мирного жителя Армении, у него осколочные ранения.
Потери Азербайджана, по официальным данным из Баку, составляют на 16 сентября 77 человек погибшими, сообщает AzadliqRadiosu.
Ранее стало известно, что 13 сентября в ходе конфликта погибло 99 человек с обеих сторон.
В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.
После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении правительства Армении.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены". Однако боевые действия продолжились.
В ОДКБ решили направить в район конфликта миссию по оценке ситуации.