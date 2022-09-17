За последние четыре дня в ходе конфликта Армении и Азербайджана погибло более 200 человек – данные сторон

Глава армянского правительства отметил, что число погибших не окончательное, потому что "много раненых".

Омбудсмен сообщил о гибели одного мирного жителя Армении, у него осколочные ранения.

Потери Азербайджана, по официальным данным из Баку, составляют на 16 сентября 77 человек погибшими, сообщает AzadliqRadiosu.

Ранее стало известно, что 13 сентября в ходе конфликта погибло 99 человек с обеих сторон.

Контекст:

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены". Однако боевые действия продолжились.

В ОДКБ решили направить в район конфликта миссию по оценке ситуации.