В ОДКБ объявили об отправке миссии для "оценки сложившейся обстановки" на армяно-азербайджанской границе

По его словам, миссию возглавит генсек организации Станислав Зась.
Задача миссии – "оценка сложившейся обстановки".
Зайнетдинов объяснил, что миссия подготовит "обстоятельный доклад" для глав государств ОДКБ, которые намерены собраться на сессию совета коллективной безопасности "осенью в Ереване", обсуждать планируют "ситуацию в регионе и выработку предложений по деэскалации возникшей напряженности".
Пресс-секретарь ОДКБ отметил, что на внеочередной сессии организации выступил в том числе президент России Владимир Путин, он "сообщил о дополнительных шагах, направленных на снижение напряженности".
Зайнетдинов подчеркнул, что все участники заседания "выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки" и высказались за урегулирование "исключительно политико-дипломатическими средствами" на основе соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.
В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.
После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и ОДКБ. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
По данным Еревана, в ходе последнего конфликта погибли 49 армянских военнослужащих, в Баку сообщили о 50 убитых военных Азербайджана.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно статье 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры к формированию системы коллективной безопасности и защиты.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.
10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.
3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.