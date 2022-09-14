В ОДКБ объявили об отправке миссии для "оценки сложившейся обстановки" на армяно-азербайджанской границе

По его словам, миссию возглавит генсек организации Станислав Зась.

Задача миссии – "оценка сложившейся обстановки".

Зайнетдинов объяснил, что миссия подготовит "обстоятельный доклад" для глав государств ОДКБ, которые намерены собраться на сессию совета коллективной безопасности "осенью в Ереване", обсуждать планируют "ситуацию в регионе и выработку предложений по деэскалации возникшей напряженности".

Пресс-секретарь ОДКБ отметил, что на внеочередной сессии организации выступил в том числе президент России Владимир Путин, он "сообщил о дополнительных шагах, направленных на снижение напряженности".

Зайнетдинов подчеркнул, что все участники заседания "выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки" и высказались за урегулирование "исключительно политико-дипломатическими средствами" на основе соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и ОДКБ. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

По данным Еревана, в ходе последнего конфликта погибли 49 армянских военнослужащих, в Баку сообщили о 50 убитых военных Азербайджана.