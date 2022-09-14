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В ОДКБ объявили об отправке миссии для "оценки сложившейся обстановки" на армяно-азербайджанской границе

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Члены ОДКБ провели внеочередное совещание
Члены ОДКБ провели внеочередное совещание
Фото: Facebook ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности / Facebook

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередном заседании решила отправить в Армению миссию по оценке ситуации в конфликте на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, пишет "Интерфакс".

По его словам, миссию возглавит генсек организации Станислав Зась.

Задача миссии – "оценка сложившейся обстановки".

Зайнетдинов объяснил, что миссия подготовит "обстоятельный доклад" для глав государств ОДКБ, которые намерены собраться на сессию совета коллективной безопасности "осенью в Ереване", обсуждать планируют "ситуацию в регионе и выработку предложений по деэскалации возникшей напряженности".

Пресс-секретарь ОДКБ отметил, что на внеочередной сессии организации выступил в том числе президент России Владимир Путин, он "сообщил о дополнительных шагах, направленных на снижение напряженности".

Зайнетдинов подчеркнул, что все участники заседания "выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки" и высказались за урегулирование "исключительно политико-дипломатическими средствами" на основе соглашения лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и ОДКБ. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

По данным Еревана, в ходе последнего конфликта погибли 49 армянских военнослужащих, в Баку сообщили о 50 убитых военных Азербайджана.

Контекст:

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно статье 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры к формированию системы коллективной безопасности и защиты.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.

10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.


Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, военные, граница, Армения, Азербайджан, обстрелы, конфликт, военнослужащий, безопасность, ОДКБ, войска
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