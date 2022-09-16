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Климкин: ОДКБ конец, главным игроком в Центральной Азии стал Китай

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На саммите ШОС Путин встречался с Си Цзиньпином
На саммите ШОС Путин встречался с Си Цзиньпином
Фото: EPA

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Узбекистане, продемонстрировал, что у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет будущего. Такое мнение выразил 16 сентября в Fаcebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"ОДКБ конец. Не сегодня и не завтра, но конец. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане это всем показал. Главным игроком в Центральной Азии стал Китай", – написал он.

Дипломат считает, что "удивило всех" признание президента России Владимира Путина о том, что у Китая есть "беспокойство и вопросы" относительно войны России с Украиной.

"Китай начинает относиться к России с презрением, отношения с Россией охлаждаются. На стратегическом уровне они и дальше будут говорить о партнерстве, но помогать Китай не будет. Скажем честно: полный проигрыш Путина Китаю невыгоден. Но раньше Кремль был для Китая партнером, хоть и младшим. Теперь он стал вассалом", – объяснил Климкин.

По его словам, "Россия хотела стать незаменимым для всех глобальным игроком, а становится периферийной неудачницей".

"Дело не только в том, что Путина теперь не встречают у самолета, хотя это о многом говорит. Теперь он будет смотреть на Китай снизу вверх. В какой-то момент Запад и Китай могут договориться заменить Путина, и страх этого теперь всегда будет его догонять. И все это благодаря Украине", – подчеркнул Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/pfbid02Ku3i9B2G5Z2WB8GRpiFjkLCnNxfu6SEXUHxD2meex2gK2JXmBiNHx7PS72vGtAWpl

15 сентября на саммите ШОС Путин впервые с начала вторжения в Украину встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На этой встрече обсуждалась в том числе Украина.

Си Цзиньпин не пришел на ужин с Путиным и другими лидерами под предлогом COVID-19, отмечает Reuters.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно ст. 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры по формированию системы коллективной безопасности и защиты.

Членами ШОС являются Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан и Индия. Еще ряд стран считаются партнерами и наблюдателями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Узбекистан, Павел Климкин, КНР, саммит, дипломаты, президент, безопасность, ОДКБ, ШОС, сотрудничество
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