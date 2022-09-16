"Гроб", золотая лопата, унижения и "последняя осень самодержцев". Обзор соцсетей о поездке Путина в Узбекистан

Пользователи сети, рассмотрев фото и видео с саммита, обсуждают Путина и отношение гостей к нему. Издание "ГОРДОН" приводит подборку.
Так, владелец аккаунта Team of ZinaPortnova обратил внимание, как лидера Китая встречали в Узбекистане – у трапа самолета собралось большое количество людей, там устроили шоу с национальными танцами и музыкой.
Когда Путин выходил из самолета, его встречал почетный караул, танцев и шоу не было.
Как узбеки встречали Си Цзиньпина и Путина Ч.2 pic.twitter.com/wR98xIrNRj— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) September 15, 2022
Широко в сети разошлось фото участников саммита, которое опубликовала пресс-служба президента Турции Реджепа Эрдогана в релизе о церемонии посадки деревьев: президент Турции во главе стола, рядом с ним – президент Азербайджана Ильхам Алиев, далее – президент Узбекистана, принимающий саммит, Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Cumhurba * kan * Erdo * an, * anhay * birli * i Te * kilat * Zirvesi'ne kat * lan liderlerle a * aç dikme törenine kat * ld * https://t.co/LLX5syYZ2y pic.twitter.com/LElZQujnVp— T.C. Cumhurba * kanl * (@tcbestepe) September 15, 2022
По мнению блогера Рустема Адагамова, Путин на этом снимке "занял его место – среди азиатских региональных султанов".
Наконец-то Путин занял достойное его место — среди азиатских региональных султанов pic.twitter.com/BS2oeN0oTO— Рустем Адагамов (@adagamov) September 16, 2022
Есть пользователи, которые считают, что такая рассадка гостей свидетельствует об изменении расстановки сил и что главу Кремля "попустили знатно".
Саммит ШОС в Самарканде. Рассмотрите фото.— * 5thAngel * * (@Life_is_Ukraine) September 15, 2022
Кажись расстановка сил изменилась ... путин тут на пиздюка похож * попустили знатно. Сейчас решает Турция * pic.twitter.com/mBjGqV8g52
Также фото из Самарканда сравнивают с фотографиями со столом, за которым Путин вел переговоры в Москве с европейскими лидерами, в частности – с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Слева Путин с партнерами по ШОС , справа -с европейскими "партнерами" pic.twitter.com/W4Dfc2Ovja— Олег Некрасов * (@HakGlce) September 16, 2022
Фото уже стало основой для мемов – в украинском сегменте Facebook распространяется картинка, где на место Эрдогана "прифотошоплен" глава Николаевской областной государственно военной администрации Виталий Ким.
Обратили внимание в сети и на золотой цвет садового инвентаря, который выдали в Узбекистане лидерам для посадки деревьев.
Изображение Путина с золотой лопатой назвали "самаркандским шиком".
Также предметом обсуждений стало фото со встречи Путина и Си Цьзинпина, опубликованное Кремлем, – пользователи обратили внимание на цветочное украшение в центре комнаты. Многие решили, что оно напоминает гроб, отметило "Эхо Кавказа", и в комментариях к посту СМИ с этим мнением согласились другие пользователи.
Реально гроб— milka (@MilaPogorelova) September 16, 2022
Путина на этом саммите в который раз публично унизили, написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, публикуя видео, на котором видно, как глава Кремля ждет собеседника – президента Кыргызстана. В июле Путина заставлял себя ждать Эрдоган – и тот около 50 секунд стоял, переминаясь с ноги на ногу, перед объективами камер.
Putin was publicly humiliated again.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022
Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.
Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin. pic.twitter.com/Pcn6azv3nm
"Раньше глава Кремля заставлял мировых лидеров ждать его. Теперь президент Кыргызстана позволяет себе опаздывать на встречу с Путиным", – прокомментировал Геращенко.
Путин всегда опаздывал на встречи:— Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 15, 2022
Елизавета II - 14 минут,
Хуан Карлос II - 20,
Карл XVI Густав - 20,
Обама - 40,
Трамп - 40,
Папа Римский - 1 час,
Синдзо Абэ - 2 часа,
Керри - 3 часа...
В 2022 великий Путин ждет президента Кыргызстана. pic.twitter.com/aumWpdykvf
Ждал Путин и еще одного лидера – президента Ирана (почему-то Twitter отметил этот ролик как чувствительный контент).
Президент Ирана тоже заставил Пыню ждать себя.— Peter (@Peter79233966) September 15, 2022
Как же это жалко выглядит. pic.twitter.com/9ESTP4nr4G
Это "последняя осень для российских самодержцев", написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя участие Путина в саммите.
"НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам", – резюмировал он.
Остання осінь… для російських самодержців. НАТО активно розширюється, Україна ефективно й масштабно контрнаступає, а на саміті ШОС в Узбекистані ти стоїш в абсолютній самотності. Бо вчорашні союзники спішно перейшли в орбіту Китаю… В кінці завжди доводиться платити по рахунках.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022