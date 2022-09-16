"Гроб", золотая лопата, унижения и "последняя осень самодержцев". Обзор соцсетей о поездке Путина в Узбекистан

Путин в Узбекистане стал предметом насмешек в соцсетях Фото: ЕРА

Пользователи сети, рассмотрев фото и видео с саммита, обсуждают Путина и отношение гостей к нему. Издание "ГОРДОН" приводит подборку.

Так, владелец аккаунта Team of ZinaPortnova обратил внимание, как лидера Китая встречали в Узбекистане – у трапа самолета собралось большое количество людей, там устроили шоу с национальными танцами и музыкой.

Когда Путин выходил из самолета, его встречал почетный караул, танцев и шоу не было.

Как узбеки встречали Си Цзиньпина и Путина Ч.2 pic.twitter.com/wR98xIrNRj — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) September 15, 2022

Широко в сети разошлось фото участников саммита, которое опубликовала пресс-служба президента Турции Реджепа Эрдогана в релизе о церемонии посадки деревьев: президент Турции во главе стола, рядом с ним – президент Азербайджана Ильхам Алиев, далее – президент Узбекистана, принимающий саммит, Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Cumhurba * kan * Erdo * an, * anhay * birli * i Te * kilat * Zirvesi'ne kat * lan liderlerle a * aç dikme törenine kat * ld * https://t.co/LLX5syYZ2y pic.twitter.com/LElZQujnVp — T.C. Cumhurba * kanl * (@tcbestepe) September 15, 2022

По мнению блогера Рустема Адагамова, Путин на этом снимке "занял его место – среди азиатских региональных султанов".

Наконец-то Путин занял достойное его место — среди азиатских региональных султанов pic.twitter.com/BS2oeN0oTO — Рустем Адагамов (@adagamov) September 16, 2022

Есть пользователи, которые считают, что такая рассадка гостей свидетельствует об изменении расстановки сил и что главу Кремля "попустили знатно".

Саммит ШОС в Самарканде. Рассмотрите фото.

Кажись расстановка сил изменилась ... путин тут на пиздюка похож * попустили знатно. Сейчас решает Турция * pic.twitter.com/mBjGqV8g52 — * 5thAngel * * (@Life_is_Ukraine) September 15, 2022

Также фото из Самарканда сравнивают с фотографиями со столом, за которым Путин вел переговоры в Москве с европейскими лидерами, в частности – с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Слева Путин с партнерами по ШОС , справа -с европейскими "партнерами" pic.twitter.com/W4Dfc2Ovja — Олег Некрасов * (@HakGlce) September 16, 2022

Фото уже стало основой для мемов – в украинском сегменте Facebook распространяется картинка, где на место Эрдогана "прифотошоплен" глава Николаевской областной государственно военной администрации Виталий Ким.

Обратили внимание в сети и на золотой цвет садового инвентаря, который выдали в Узбекистане лидерам для посадки деревьев.

Изображение Путина с золотой лопатой назвали "самаркандским шиком".

Также предметом обсуждений стало фото со встречи Путина и Си Цьзинпина, опубликованное Кремлем, – пользователи обратили внимание на цветочное украшение в центре комнаты. Многие решили, что оно напоминает гроб, отметило "Эхо Кавказа", и в комментариях к посту СМИ с этим мнением согласились другие пользователи.

Реально гроб — milka (@MilaPogorelova) September 16, 2022

Путина на этом саммите в который раз публично унизили, написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, публикуя видео, на котором видно, как глава Кремля ждет собеседника – президента Кыргызстана. В июле Путина заставлял себя ждать Эрдоган – и тот около 50 секунд стоял, переминаясь с ноги на ногу, перед объективами камер.

Putin was publicly humiliated again.



Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.



Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin. pic.twitter.com/Pcn6azv3nm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022

"Раньше глава Кремля заставлял мировых лидеров ждать его. Теперь президент Кыргызстана позволяет себе опаздывать на встречу с Путиным", – прокомментировал Геращенко.

Путин всегда опаздывал на встречи:

Елизавета II - 14 минут,

Хуан Карлос II - 20,

Карл XVI Густав - 20,

Обама - 40,

Трамп - 40,

Папа Римский - 1 час,

Синдзо Абэ - 2 часа,

Керри - 3 часа...



В 2022 великий Путин ждет президента Кыргызстана. pic.twitter.com/aumWpdykvf — Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 15, 2022

Ждал Путин и еще одного лидера – президента Ирана (почему-то Twitter отметил этот ролик как чувствительный контент).

Президент Ирана тоже заставил Пыню ждать себя.



Как же это жалко выглядит. pic.twitter.com/9ESTP4nr4G — Peter (@Peter79233966) September 15, 2022

Это "последняя осень для российских самодержцев", написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя участие Путина в саммите.

"НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам", – резюмировал он.