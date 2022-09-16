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"Гроб", золотая лопата, унижения и "последняя осень самодержцев". Обзор соцсетей о поездке Путина в Узбекистан

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Путин в Узбекистане стал предметом насмешек в соцсетях
Путин в Узбекистане стал предметом насмешек в соцсетях
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 15–16 сентября проходит в узбекском Самарканде. В первый день саммита он принял участие в церемонии посадки деревьев, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел еще ряд встреч, в частности – вручил президенту Узбекистана Шавкату Миризиеву орден Александра Невского, сообщается на сайте Кремля.

Пользователи сети, рассмотрев фото и видео с саммита, обсуждают Путина и отношение гостей к нему. Издание "ГОРДОН" приводит подборку. 

Так, владелец аккаунта Team of ZinaPortnova обратил внимание, как лидера Китая встречали в Узбекистане – у трапа самолета собралось большое количество людей, там устроили шоу с национальными танцами и музыкой.

Когда Путин выходил из самолета, его встречал почетный караул, танцев и шоу не было.

Широко в сети разошлось фото участников саммита, которое опубликовала пресс-служба президента Турции Реджепа Эрдогана в релизе о церемонии посадки деревьев: президент Турции во главе стола, рядом с ним – президент Азербайджана Ильхам Алиев, далее – президент Узбекистана, принимающий саммит, Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению блогера Рустема Адагамова, Путин на этом снимке "занял его место – среди азиатских региональных султанов".

Есть пользователи, которые считают, что такая рассадка гостей свидетельствует об изменении расстановки сил и что главу Кремля "попустили знатно".

Также фото из Самарканда сравнивают с фотографиями со столом, за которым Путин вел переговоры в Москве с европейскими лидерами, в частности – с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фото уже стало основой для мемов – в украинском сегменте Facebook распространяется картинка, где на место Эрдогана "прифотошоплен" глава Николаевской областной государственно военной администрации Виталий Ким.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/pfbid02gcFT3YzV4BAwM1pGc5LCYJ5ywYrF21PXkQWi8ReSupAwZ11XBfdzM3XBNogzHH6hl

Обратили внимание в сети и на золотой цвет садового инвентаря, который выдали в Узбекистане лидерам для посадки деревьев.

Изображение Путина с золотой лопатой назвали "самаркандским шиком".

Также предметом обсуждений стало фото со встречи Путина и Си Цьзинпина, опубликованное Кремлем, – пользователи обратили внимание на цветочное украшение в центре комнаты. Многие решили, что оно напоминает гроб, отметило "Эхо Кавказа", и в комментариях к посту СМИ с этим мнением согласились другие пользователи.

Путина на этом саммите в который раз публично унизили, написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, публикуя видео, на котором видно, как глава Кремля ждет собеседника – президента Кыргызстана. В июле Путина заставлял себя ждать Эрдоган – и тот около 50 секунд стоял, переминаясь с ноги на ногу, перед объективами камер.

"Раньше глава Кремля заставлял мировых лидеров ждать его. Теперь президент Кыргызстана позволяет себе опаздывать на встречу с Путиным", – прокомментировал Геращенко.

Ждал Путин и еще одного лидера – президента Ирана (почему-то Twitter отметил этот ролик как чувствительный контент).

Это "последняя осень для российских самодержцев", написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя участие Путина в саммите.

"НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам", – резюмировал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Турция, НАТО, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Узбекистан, Антон Геращенко, Ильхам Алиев, Рустем Адагамов, соцсети, ШОС, унижения, Михаил Подоляк, Виталий Ким
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