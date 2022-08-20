Климкин: Война закончится с перезагрузкой российского режима. Не раньше

Климкин: Сегодняшний режим в России всегда будет мечтать уничтожить Украину и всегда будет работать на уничтожение Украины Фото: depositphotos.com

"У нас сейчас очень много говорящих голов и самоназначенных экспертов, которые вам обязательно скажут. Я вам скажу вещь, которая, наверное, многих не обрадует. Эта война закончится с перезагрузкой сегодняшнего российского режима. Не раньше. И никаких перемирий, прекращений огня..." – подчеркнул экс-министр.

По его мнению, за свободу в России никто не будет бороться, но, тем не менее, там могут происходить разные процессы: "это может быть перезагрузка в Москве, это могут быть варианты распада, перезагрузка в конфедерацию".

"Сегодняшний режим в России всегда будет мечтать уничтожить Украину и всегда будет работать на уничтожение Украины. И ничего это уже не может изменить. В этом варианте все очень просто: или мы, или они", – уверен Климкин.

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