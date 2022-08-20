Климкин: Война закончится с перезагрузкой российского режима. Не раньше

"У нас сейчас очень много говорящих голов и самоназначенных экспертов, которые вам обязательно скажут. Я вам скажу вещь, которая, наверное, многих не обрадует. Эта война закончится с перезагрузкой сегодняшнего российского режима. Не раньше. И никаких перемирий, прекращений огня..." – подчеркнул экс-министр.
По его мнению, за свободу в России никто не будет бороться, но, тем не менее, там могут происходить разные процессы: "это может быть перезагрузка в Москве, это могут быть варианты распада, перезагрузка в конфедерацию".
"Сегодняшний режим в России всегда будет мечтать уничтожить Украину и всегда будет работать на уничтожение Украины. И ничего это уже не может изменить. В этом варианте все очень просто: или мы, или они", – уверен Климкин.
Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы. Читайте полный текст интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того как "западное оружие поступит в достаточном количестве".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.