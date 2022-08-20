Климкин: Скажу прямо: если бы Россия напала на Германию, там бы грохнули по центрам принятия решений. У нас это невозможно, тут все занимаются всем

По его мнению, не все общества в западных странах способны так стать на защиту своей страны.
"Знаете, что говорят многие наши друзья? Они почему-то думали, что мы все перепугаемся, начнем суетиться, начнем что-то такое говорить... И для них много было сюрпризов. Наши Вооруженные силы... Каждому надо руку пожать отдельно. Но и общество… Например, в какой-то Германии невозможно, чтобы несколько миллионов людей одновременно покупали тепловизоры, оборудование… Скажу прямым текстом: если бы на нее Россия напала, там бы грохнули по центрам принятия решений, по тем, кто бы какой-то логистикой занимался. А у нас это невозможно. У нас все занимаются всем", – сказал Климкин.
Он считает, что "креативный хаос", который наблюдался в Украине в первый период после вторжения, сыграл очень важну роль в том, что она устояла.
"Это то, во что многие наши даже самые лучшие друзья не верили. И были люди, которые реально думали: будет еще один крутейший европейский Афганистан, тут Россия засядет условно на все XXI столетие. Но то, что произошло, для многих на Западе стало абсолютным открытием", – убежден дипломат.
Климкин подчеркнул: есть общества, которые готовы долго говорить о ценностях или принципах, а есть такие, которые за эти ценности и принципы готовы бороться.
"Это феноменальное чувство, которое сейчас, как цунами, прошло по Западу. То есть там поняли, что компромиссы важны, но в какой-то момент эти компромиссы убивают весь смысл Запада. И тогда через 15 лет никакого Запада не будет. Некоторые люди только через нашу войну, извините, это доперли", – сказал бывший министр.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 178-й день войны.
16 августа американская газета The Washington Post выпустила большое расследование о том, как Путин готовился к нападению. Издание выяснило, что руководство США еще осенью 2021 года получило подробную информацию об этом и поделилось ней с Украиной и союзниками, в Вашингтоне считали, что "Киев может пасть не так быстро, как ожидали россияне, но он падет".
После начала полномасштабной войны иностранные лидеры неоднократно восхищались мужеством и стойкостью украинцев. В марте президент США Джо Байден заявил, что храбрость украинцев вдохновляет весь мир, но предупредил, что "это может быть долгая и трудная битва".