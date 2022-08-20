Климкин: Скажу прямо: если бы Россия напала на Германию, там бы грохнули по центрам принятия решений. У нас это невозможно, тут все занимаются всем

По его мнению, не все общества в западных странах способны так стать на защиту своей страны.

"Знаете, что говорят многие наши друзья? Они почему-то думали, что мы все перепугаемся, начнем суетиться, начнем что-то такое говорить... И для них много было сюрпризов. Наши Вооруженные силы... Каждому надо руку пожать отдельно. Но и общество… Например, в какой-то Германии невозможно, чтобы несколько миллионов людей одновременно покупали тепловизоры, оборудование… Скажу прямым текстом: если бы на нее Россия напала, там бы грохнули по центрам принятия решений, по тем, кто бы какой-то логистикой занимался. А у нас это невозможно. У нас все занимаются всем", – сказал Климкин.

Он считает, что "креативный хаос", который наблюдался в Украине в первый период после вторжения, сыграл очень важну роль в том, что она устояла.

"Это то, во что многие наши даже самые лучшие друзья не верили. И были люди, которые реально думали: будет еще один крутейший европейский Афганистан, тут Россия засядет условно на все XXI столетие. Но то, что произошло, для многих на Западе стало абсолютным открытием", – убежден дипломат.

Климкин подчеркнул: есть общества, которые готовы долго говорить о ценностях или принципах, а есть такие, которые за эти ценности и принципы готовы бороться.

"Это феноменальное чувство, которое сейчас, как цунами, прошло по Западу. То есть там поняли, что компромиссы важны, но в какой-то момент эти компромиссы убивают весь смысл Запада. И тогда через 15 лет никакого Запада не будет. Некоторые люди только через нашу войну, извините, это доперли", – сказал бывший министр.

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