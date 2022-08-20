ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Климкин: Скажу прямо: если бы Россия напала на Германию, там бы грохнули по центрам принятия решений. У нас это невозможно, тут все занимаются всем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Климкин считает, что "креативный хаос" на первом этапе войны спас Украину
Климкин считает, что "креативный хаос" на первом этапе войны спас Украину
Фото: EPA

Для многих западных стран стало сюрпризом, что украинцы так яростно будут защищать свою страну после полномасштабного вторжения российской армии. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, не все общества в западных странах способны так стать на защиту своей страны. 

"Знаете, что говорят многие наши друзья? Они почему-то думали, что мы все перепугаемся, начнем суетиться, начнем что-то такое говорить... И для них много было сюрпризов. Наши Вооруженные силы... Каждому надо руку пожать отдельно. Но и общество… Например, в какой-то Германии невозможно, чтобы несколько миллионов людей одновременно покупали тепловизоры, оборудование… Скажу прямым текстом: если бы на нее Россия напала, там бы грохнули по центрам принятия решений, по тем, кто бы какой-то логистикой занимался. А у нас это невозможно. У нас все занимаются всем", – сказал Климкин.

Он считает, что "креативный хаос", который наблюдался в Украине в первый период после вторжения, сыграл очень важну роль в том, что она устояла. 

"Это то, во что многие наши даже самые лучшие друзья не верили. И были люди, которые реально думали: будет еще один крутейший европейский Афганистан, тут Россия засядет условно на все XXI столетие. Но то, что произошло, для многих на Западе стало абсолютным открытием", – убежден дипломат.

Климкин подчеркнул: есть общества, которые готовы долго говорить о ценностях или принципах, а есть такие, которые за эти ценности и принципы готовы бороться. 

"Это феноменальное чувство, которое сейчас, как цунами, прошло по Западу. То есть там поняли, что компромиссы важны, но в какой-то момент эти компромиссы убивают весь смысл Запада. И тогда через 15 лет никакого Запада не будет. Некоторые люди только через нашу войну, извините, это доперли", – сказал бывший министр. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 178-й день войны. 

16 августа американская газета The Washington Post выпустила большое расследование о том, как Путин готовился к нападению. Издание выяснило, что руководство США еще осенью 2021 года получило подробную информацию об этом и поделилось ней с Украиной и союзниками, в Вашингтоне считали, что "Киев может пасть не так быстро, как ожидали россияне, но он падет".

После начала полномасштабной войны иностранные лидеры неоднократно восхищались мужеством и стойкостью украинцев. В марте президент США Джо Байден заявил, что храбрость украинцев вдохновляет весь мир, но предупредил, что "это может быть долгая и трудная битва". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Павел Климкин, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (200935)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (133474)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (118534)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (117446)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (113558)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (65070)
7
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (57499)
8
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (48618)
 
 
 
 