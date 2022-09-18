  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео

Люди в очереди встретили короля Великобритании и его сына аплодисментами Фото: ЕРА

Люди в очереди встретили короля Великобритании и его сына аплодисментами. Принц Уильям обменялся со многими из присутствующих рукопожатиями, а Чарльз III поинтересовался, не замерзли ли они.

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