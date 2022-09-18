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Зеленская и Шмыгаль почтили память Елизаветы II. Первую леди приняла принцесса Уэльская Кэтрин

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Зеленская почтила память Елизаветы II
Зеленская почтила память Елизаветы II
Фото: EPA (архив)

Первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его супруга Инна 18 сентября почтили память королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстер-холле в Лондоне.

Видео опубликовало в Twitter издание Royal Central, которое освещает жизнь британской королевской семьи.

"Первая леди Украины Елена Зеленская в слезах посещает Вестминстер-холл, где находится королева", – говорится в подписи к видео.

Также принцесса Уэльская Кэтрин провела с Зеленской аудиенцию, сообщило Royal Central. Принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце вечером в воскресенье.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы состоятся 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, королева Елизавета II, Вадим Пристайко, герцогиня Кембриджская Кэтрин, Елена Зеленская, Денис Шмыгаль
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