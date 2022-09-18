Зеленская и Шмыгаль почтили память Елизаветы II. Первую леди приняла принцесса Уэльская Кэтрин

Видео опубликовало в Twitter издание Royal Central, которое освещает жизнь британской королевской семьи.
"Первая леди Украины Елена Зеленская в слезах посещает Вестминстер-холл, где находится королева", – говорится в подписи к видео.
The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022
Также принцесса Уэльская Кэтрин провела с Зеленской аудиенцию, сообщило Royal Central. Принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце вечером в воскресенье.
NEW: The Princess of Wales held an audience with First Lady Zelenska of Ukraine at Buckingham Palace this afternoon. https://t.co/FJVXCYlgYV— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Похороны королевы состоятся 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.