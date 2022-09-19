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Королевская семья прибыла в Вестминстер на похороны Елизаветы II. Трансляция

 
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Торжественные похороны королевы Великобритании Елизаветы II проходят сегодня в Вестминстерском аббатстве – начало в 11.00 по лондонскому времени (13.00 в Украине). Трансляцию ведет телеканал Sky News.

Король Чарльз III и члены королевской семьи возглавили процессию с гробом. Сегодня вечером в Виндзоре состоится также частная церемония похорон. 

Как сообщает Sky News в текстовой трансляции, траурная процессия с гробом королевы проделала путь от Вестминстерского дворца до западных ворот Вестминстерского аббатства. Там носильщики поднимут гроб с лафета и внесут внутрь для государственной панихиды. 

Гроб задрапирован королевским штандартом, на нем изображена императорская государственная корона и венок из цветов с растениями из садов королевских резиденций. 

Король и другие члены королевской семьи одеты в военную форму. Герцог Йоркский и герцог Сассекский, которые больше не исполняют церемониальные функции членов королевской семьи (no longer working royals), одеты в траурные костюмы.

Государственные похороны завершатся двухминутным всеобщим молчанием.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. 

Теги: Великобритания, траур, королева Елизавета II, король Чарльз III, похороны, трансляция, Вестминстерский дворец, церемония
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