Королевская семья прибыла в Вестминстер на похороны Елизаветы II. Трансляция

Видео: Sky News / YouTube

Король Чарльз III и члены королевской семьи возглавили процессию с гробом. Сегодня вечером в Виндзоре состоится также частная церемония похорон.

Как сообщает Sky News в текстовой трансляции, траурная процессия с гробом королевы проделала путь от Вестминстерского дворца до западных ворот Вестминстерского аббатства. Там носильщики поднимут гроб с лафета и внесут внутрь для государственной панихиды.

Гроб задрапирован королевским штандартом, на нем изображена императорская государственная корона и венок из цветов с растениями из садов королевских резиденций.

Король и другие члены королевской семьи одеты в военную форму. Герцог Йоркский и герцог Сассекский, которые больше не исполняют церемониальные функции членов королевской семьи (no longer working royals), одеты в траурные костюмы.

Государственные похороны завершатся двухминутным всеобщим молчанием.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.