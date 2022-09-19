За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото

В публикации отмечается, что снимок был сделан по случаю 70-летия правления Елизаветы II.
На фото королева запечатлена в голубом платье с улыбкой на лице. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем и брошью.
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Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Похороны королевы состоятся 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.
В настоящее время гроб Елизаветы II находится в Вестминстерском дворце. Чтобы проститься с ней, ко дворцу выстроилась многокилометровая очередь.