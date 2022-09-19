За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет Фото: The Royal Family / Facebook

В публикации отмечается, что снимок был сделан по случаю 70-летия правления Елизаветы II.

На фото королева запечатлена в голубом платье с улыбкой на лице. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем и брошью.