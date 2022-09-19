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19 сентября, 2022
 
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За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото

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Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет
Фото: The Royal Family / Facebook

19 сентября на странице Букингемского дворца опубликован последний официальный портрет королевы Великобритании.

В публикации отмечается, что снимок был сделан по случаю 70-летия правления Елизаветы II.

На фото королева запечатлена в голубом платье с улыбкой на лице. Свой образ она дополнила жемчужным ожерельем и брошью.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы состоятся 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.

В настоящее время гроб Елизаветы II находится в Вестминстерском дворце. Чтобы проститься с ней, ко дворцу выстроилась многокилометровая очередь.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II
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