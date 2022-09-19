  Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео

Принцесса Уэльская взяла на церемонию прощания с Елизаветой II своих старших детей Фото: ЕРА

Издание The Mirror отмечает, что четырехлетний сын принцессы Уэльской принц Луи остался дома.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта также примут участие в официальной церемонии в Виндзорском замке во второй половине дня.

Издание отмечает, что это первое появление старших детей принца и принцессы Уэльских на публике после смерти Елизаветы II.

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Видео: Sky News / YouTube