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19 сентября, 2022
 
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Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео

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Принцесса Уэльская взяла на церемонию прощания с Елизаветой II своих старших детей
Принцесса Уэльская взяла на церемонию прощания с Елизаветой II своих старших детей
Фото: ЕРА

Жена британского принца Уильяма, принцесса Уэльская Кэтрин 19 сентября прибыла на похороны королевы Елизаветы II вместе со своими старшими детьми – девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Sky News.

Издание The Mirror отмечает, что четырехлетний сын принцессы Уэльской принц Луи остался дома.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта также примут участие в официальной церемонии в Виндзорском замке во второй половине дня.

Издание отмечает, что это первое появление старших детей принца и принцессы Уэльских на публике после смерти Елизаветы II.

ВИДЕО
Видео: Sky News / YouTube
Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы начались в 11.00 по лондонскому времени 19 сентября, церемония проходит в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.

Королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре. 

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Джордж, похороны, принцесса Шарлотта, принцесса, принцесса Уэльская Кэтрин
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