  Принцесса Уэльская прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео

Издание The Mirror отмечает, что четырехлетний сын принцессы Уэльской принц Луи остался дома.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта также примут участие в официальной церемонии в Виндзорском замке во второй половине дня.
Издание отмечает, что это первое появление старших детей принца и принцессы Уэльских на публике после смерти Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Похороны королевы начались в 11.00 по лондонскому времени 19 сентября, церемония проходит в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.
Королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре.