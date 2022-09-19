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В Лондоне состоялась торжественная церемония похорон королевы Елизаветы II

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Процессия с гробом королевы прошла от Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства, а оттуда после панихиды к Веллингтонской арке
Процессия с гробом королевы прошла от Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства, а оттуда после панихиды – к Веллингтонской арке
Фото: EPA

Торжественная панихида по королеве Великобритании Елизавете II прошла 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Король Чарльз III и члены королевской семьи возглавили процессию с гробом. 

Гроб был задрапирован королевским штандартом, сверху на нем находились императорская государственная корона и венок из цветов, растущих в садах королевских резиденций. На всем пути следования погребального кортежа собрались тысячи людей. 

Король и другие члены королевской семьи были одеты в военную форму. Герцог Йоркский и герцог Сассекский, которые больше не исполняют церемониальные функции членов королевской семьи (no longer working royals), были одеты в траурные костюмы.

Траурная процессия с гробом королевы проделала путь от Вестминстерского дворца до западных ворот Вестминстерского аббатства. Там носильщики подняли гроб с лафета и внесли внутрь для государственной панихиды. 

На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. Там состоится еще одна панихида в более узком кругу и обряд прощания. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, после чего прозвучит "Боже, храни короля". 

Вечером в присутствии лишь ближайших родственников королевы пройдет церемония погребения. Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. 

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Теги: Великобритания, траур, королева Елизавета II, король Чарльз III, похороны, трансляция, Вестминстерский дворец, церемония
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