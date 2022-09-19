В Лондоне состоялась торжественная церемония похорон королевы Елизаветы II

Процессия с гробом королевы прошла от Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства, а оттуда после панихиды – к Веллингтонской арке Фото: EPA

Король Чарльз III и члены королевской семьи возглавили процессию с гробом.

Гроб был задрапирован королевским штандартом, сверху на нем находились императорская государственная корона и венок из цветов, растущих в садах королевских резиденций. На всем пути следования погребального кортежа собрались тысячи людей.

Funeral procession for Queen Elizabeth II makes way past Buckingham Palace following funeral at Westminster Abbey https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/GyHRXrgMaf — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

Король и другие члены королевской семьи были одеты в военную форму. Герцог Йоркский и герцог Сассекский, которые больше не исполняют церемониальные функции членов королевской семьи (no longer working royals), были одеты в траурные костюмы.

King Charles III, his sister Princess Anne, and his brothers, Princes Andrew and Edward, as well as Princes William and Harry, follow Queen Elizabeth II's coffinhttps://t.co/AKWbomDq7r pic.twitter.com/ANY8udPJa1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2022

Траурная процессия с гробом королевы проделала путь от Вестминстерского дворца до западных ворот Вестминстерского аббатства. Там носильщики подняли гроб с лафета и внесли внутрь для государственной панихиды.

На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

US President Joe Biden and his wife Jill arrive at Westminster Abbey for Queen Elizabeth II's funeral https://t.co/vzkzceLCY6 pic.twitter.com/ei3gH9tW9p — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. Там состоится еще одна панихида в более узком кругу и обряд прощания. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, после чего прозвучит "Боже, храни короля".

The Queen’s coffin has set off for Wellington Arch, where it will be transferred to the state hearse and driven to Windsor for a committal service at St. George’s Chapel this afternoon https://t.co/AkpNM260VF pic.twitter.com/zobgodxiX8 — CNN (@CNN) September 19, 2022

Members of the public throw flowers as hearse carrying Queen Elizabeth II’s coffin leaves London https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/1umXqmw1C0 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

Gun salute for Queen Elizabeth II as procession heads towards Wellington Arch https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/DM1rsMWSrr — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

Вечером в присутствии лишь ближайших родственников королевы пройдет церемония погребения. Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.