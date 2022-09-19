Зеленская рассказала об аудиенции с принцессой Уэльской Кэтрин

Зеленская: Я глубоко благодарна за прием большого количества наших людей и личное внимание Ее королевского высочества к ним Фото: EPA

"Ее королевское высочество принцесса Уэльская. Новое поколение королевской семьи. Когда Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, они с мужем сразу продемонстрировали свою поддержку нашей страны, посетив в начале марта Украинский культурный центр, ставший волонтерским хабом и оказывавший помощь вынужденным переселенцам", – написала Зеленская.

Она отметила, что накануне государственных похорон британской королевы Елизаветы II у нее с принцессой Кэтрин состоялся "теплый, приятный разговор".

"Я глубоко благодарна за прием большого количества наших людей и личное внимание Ее королевского высочества к ним. За беспрецедентную поддержку со стороны Великобритании в нашей борьбе с захватчиком – военную, гуманитарную, политическую. Выражаю свои глубокие соболезнования королевской семье в связи с потерей и благодарю за возможность отдать последнее уважение Ее Величеству короля от имени всех украинцев", – заявила первая леди Украины.

18 сентября Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его супруга Инна почтили память королевы в Вестминстер-холле в Лондоне. Также СМИ сообщали, что принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце, но подробностей встречи не было.