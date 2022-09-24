Постоянный член Совбеза ООН, начавший неспровоцированную войну, должен автоматически лишаться членства – Мишель о российской агрессии

Текст его выступления опубликован на сайте Евросовета.

"Использование права вето должно быть исключением, но оно становится правилом. Реформа срочно необходима. Когда постоянный член Совета Безопасности начинает неспровоцированную и неоправданную войну, осужденную Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим", – сказал он.

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2022

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью "Европейской правде", вышедшем 8 февраля, объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

"Перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США. Действующий устав говорит, что Советский союз по-прежнему существует, а Россия в нем и не упоминается. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, будто все нормально. И мы до недавнего времени тоже так считали. Следовательно, нужно менять Устав, чтобы исправить этот бардак", – заявлял он.

В интервью "Укринформу" в апреле он говорил, что так как Россия "оккупировала место Советского Союза в Совете Безопасности, то есть сидит там незаконно", ее нужно не исключать из состава Совбеза, а устранять.

"То, что она оккупирует место СССР в течение более 30 лет, не изменяет того исторического и правового факта, что никогда ни Совет безопасности, ни Генеральная Ассамблея ООН не голосовали за принятие России в члены. Она сама себя определяла продолжателем Советского Союза, после того, как он прекратил свое существование в 1991 году. Поэтому речь должна идти об отстранении Российской Федерации от членства в соответствии с Уставом ООН, а не исключении", – заявлял Кислица.