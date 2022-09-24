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Постоянный член Совбеза ООН, начавший неспровоцированную войну, должен автоматически лишаться членства – Мишель о российской агрессии

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Шарль Мишель: Использование права вето должно быть исключением, но оно становится правилом. Реформа срочно необходима
Шарль Мишель: Использование права вето должно быть исключением, но оно становится правилом. Реформа срочно необходима
Фото: ЕРА

Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая 23 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о необходимости реформировать организацию и автоматически приостанавливать членство в Совбезе ООН стран, которые начинают войны.

Текст его выступления опубликован на сайте Евросовета.

"Использование права вето должно быть исключением, но оно становится правилом. Реформа срочно необходима. Когда постоянный член Совета Безопасности начинает неспровоцированную и неоправданную войну, осужденную Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим", – сказал он.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью "Европейской правде", вышедшем 8 февраля, объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН. 

"Перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США. Действующий устав говорит, что Советский союз по-прежнему существует, а Россия в нем и не упоминается. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, будто все нормально. И мы до недавнего времени тоже так считали. Следовательно, нужно менять Устав, чтобы исправить этот бардак", – заявлял он. 

В интервью "Укринформу" в апреле он говорил, что так как Россия "оккупировала место Советского Союза в Совете Безопасности, то есть сидит там незаконно", ее нужно не исключать из состава Совбеза, а устранять. 

"То, что она оккупирует место СССР в течение более 30 лет, не изменяет того исторического и правового факта, что никогда ни Совет безопасности, ни Генеральная Ассамблея ООН не голосовали за принятие России в члены. Она сама себя определяла продолжателем Советского Союза, после того, как он прекратил свое существование в 1991 году. Поэтому речь должна идти об отстранении Российской Федерации от членства в соответствии с Уставом ООН, а не исключении", – заявлял Кислица. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СССР, ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз, реформа, Шарль Мишель, членство
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