Кулеба: Путин объявил мобилизацию, но на самом деле он объявил всему миру о своем поражении

"Вчера [президент РФ Владимир] Путин объявил мобилизацию, но на самом деле он объявил всему миру о своем поражении. Вы можете призвать 300, 500 тысяч человек, но вы никогда не выиграете эту войну. Сегодня каждый украинец – это оружие, готовое защищать Украину и принципы Устава ООН. Россия терпит поражение и понесет полную ответственность за преступление агрессии и все военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, возникшие из-за этой агрессии", – сказал он.
Кулеба также сравнил поведение украинцев и россиян во время войны. Он отметил, что в феврале много украинцев вернулось из-за границы, чтобы защищать страну, в то время как россияне после объявления Путиным мобилизации массово пытаются уехать из страны.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.