Кулеба: Путин объявил мобилизацию, но на самом деле он объявил всему миру о своем поражении

"Вчера [президент РФ Владимир] Путин объявил мобилизацию, но на самом деле он объявил всему миру о своем поражении. Вы можете призвать 300, 500 тысяч человек, но вы никогда не выиграете эту войну. Сегодня каждый украинец – это оружие, готовое защищать Украину и принципы Устава ООН. Россия терпит поражение и понесет полную ответственность за преступление агрессии и все военные преступления, преступления против человечности и преступление геноцида, возникшие из-за этой агрессии", – сказал он.

Кулеба также сравнил поведение украинцев и россиян во время войны. Он отметил, что в феврале много украинцев вернулось из-за границы, чтобы защищать страну, в то время как россияне после объявления Путиным мобилизации массово пытаются уехать из страны.