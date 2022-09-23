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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Какие-либо решения руководства России ничего для Украины не меняют – Зеленский

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Зеленский: Происходит дипломатическая мобилизация международного сообщества
Зеленский: Происходит дипломатическая мобилизация международного сообщества
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего поднимались "понятные" вопросы. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Передовая. Обеспечение наших военных. И новые угрозы, которые создает Россия. Отмечу сразу: какие-либо решения российского руководства не меняют для Украины ничего. Нас должны интересовать только наши задачи. Это освобождение нашей страны, защита наших людей и мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач", – сказал он.

По словам Зеленского, "сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества".

"Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают сейчас почти все – вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги", – объяснил президент.

В числе таких шагов он упомянул "фарс с подготовкой псевдореферендумов на оккупированной территории", который "демонстрирует, что происходило и в 2014 году в Крыму и на Донбассе".

Зеленский выразил благодарность всем, кто поддержал Украину и кто "четко осудил очередную российскую ложь".

"Когда Россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем все ясно. Россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. По данным российских СМИ, мобилизовать намерены до 1 млн россиян.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, переговоры, мобилизация, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, президент, заседание, российские оккупанты, россияне
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