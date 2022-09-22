Зеленский – россиянам: Протестуйте, боритесь, убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты выжить

"Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", – сказал Зеленский.

Президент задал вопрос, "почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком?".

"Да потому, что один человек в России так решил – за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что забрать на войну с Украиной в России собираются сотни тысяч граждан.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 тыс. человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне", – сказал президент.

Он напомнил о российских потерях в войне против Украины.

"55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)