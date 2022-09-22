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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – россиянам: Протестуйте, боритесь, убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты выжить

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Зеленский: Российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин
Зеленский: Российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский по-русски обратился к россиянам в связи с российским вторжением в Украину и объявленной в РФ мобилизацией. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", – сказал Зеленский.

Президент задал вопрос, "почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком?".

"Да потому, что один человек в России так решил – за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что забрать на войну с Украиной в России собираются сотни тысяч граждан.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 тыс. человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне", – сказал президент.

Он напомнил о российских потерях в войне против Украины.

"55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.

По данным Генштаба ВСУ на 22 сентября, потери российских войск в Украине составили более 55,5 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, смерть, протесты, война, мобилизация, разведка, плен, раненые, вторжение, дети, Владимир Зеленский, преступление, ВСУ, украинцы, война России против Украины, президент, женщины, мужчины, потери России, россияне
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