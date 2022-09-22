Зеленский создал рабочую группу по трибуналу над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать спецтрибунал для наказания России за вторжение в Украину Фото: ЕРА

"Образовать рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала касательно преступления агрессии против Украины", – говорится в документе.

Отмечается, что решение принято "в целях обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработку и подготовку предложений по созданию специального международного трибунала".

Руководить рабочей группой будет глава ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором будет заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.