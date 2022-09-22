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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский создал рабочую группу по трибуналу над Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать спецтрибунал для наказания России за вторжение в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать спецтрибунал для наказания России за вторжение в Украину
Фото: ЕРА

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет заниматься разработкой вопроса по созданию специального международного трибунала из-за российской агрессии против Украины. Об этом говорится в указе №661/2022, опубликованном 22 сентября на сайте Офиса президента (ОП).

"Образовать рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала касательно преступления агрессии против Украины", – говорится в документе.

Отмечается, что решение принято "в целях обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработку и подготовку предложений по созданию специального международного трибунала".

Руководить рабочей группой будет глава ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором будет заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Россиян обвиняют в совершении множества преступлений на оккупированных территориях. После их отступления в украинских населенных пунктах находили множество трупов мирных жителей со следами пыток. Россияне грабили, насиловали, пытали и убивали мирное население на захваченных территориях.

Задокументированы случаи пыток оккупантами украинских военнопленных, которые находятся в руках россиян.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.

Теги: Россия, Украина, расследование, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, президент, Андрей Смирнов, Андрей Ермак
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