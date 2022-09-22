Зеленский создал рабочую группу по трибуналу над Россией

"Образовать рабочую группу по разработке вопроса создания специального международного трибунала касательно преступления агрессии против Украины", – говорится в документе.
Отмечается, что решение принято "в целях обеспечения надлежащего международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработку и подготовку предложений по созданию специального международного трибунала".
Руководить рабочей группой будет глава ОП Андрей Ермак, заместителем и координатором будет заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Россиян обвиняют в совершении множества преступлений на оккупированных территориях. После их отступления в украинских населенных пунктах находили множество трупов мирных жителей со следами пыток. Россияне грабили, насиловали, пытали и убивали мирное население на захваченных территориях.
Задокументированы случаи пыток оккупантами украинских военнопленных, которые находятся в руках россиян.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров.