Подоляк: Агрессия РФ меняет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит пересмотреть свои привычки

"Война не бывает дешевой. Кто-то теряет на ней жизнь, кто-то – дом, а кто-то – комфорт. Агрессия России меняет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит пересмотреть свои привычки. Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: обязательно – свободная Европа и конец газового российского шантажа", – написал он.

Війна не буває дешевою. Хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт. Агресія Рф змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички. Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов’язково – вільна Європа та кінець газового ru-шантажу

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.