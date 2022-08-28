Кабмин Украины разорвал соглашение о сотрудничестве с РФ в области атомной энергетики

Он уточнил, что соглашение было заключено 14 января 1993 года в Москве.
Кроме того, на этом заседании Кабмин назначил Госинспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) уполномоченным органом государственной власти, ответственным за организацию работы по определению проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.
Внесены соответствующие изменения в Положение о ГИЯРУ и Порядок функционирования государственной системы физической защиты.
За время полномасштабного вторжения Кабмин уже разорвал ряд соглашений между Украиной и Россией. Все их денонсировать нельзя – есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться, пояснял спикер Рады Руслан Стефанчук. В то же время он считает, что экономические соглашения между РФ и Украиной должны быть отменены.
Также Кабмин прекратил действие ряда соглашений о сотрудничестве между Украиной и Беларусью, которая помогает агрессору.
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор.
31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция, и смогли проникнуть в город. ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.14 марта на территории Запорожской АЭС российские оккупанты взорвали часть боеприпасов.
С начала августа россияне регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.
Кроме того, оккупанты несколько раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.