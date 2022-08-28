Кабмин Украины разорвал соглашение о сотрудничестве с РФ в области атомной энергетики

Он уточнил, что соглашение было заключено 14 января 1993 года в Москве.

Кроме того, на этом заседании Кабмин назначил Госинспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) уполномоченным органом государственной власти, ответственным за организацию работы по определению проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.

Внесены соответствующие изменения в Положение о ГИЯРУ и Порядок функционирования государственной системы физической защиты.

За время полномасштабного вторжения Кабмин уже разорвал ряд соглашений между Украиной и Россией. Все их денонсировать нельзя – есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться, пояснял спикер Рады Руслан Стефанчук. В то же время он считает, что экономические соглашения между РФ и Украиной должны быть отменены.

Также Кабмин прекратил действие ряда соглашений о сотрудничестве между Украиной и Беларусью, которая помогает агрессору.