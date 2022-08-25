"Крота" ФСБ в украинском Кабмине осудили на 12 лет тюрьмы

Кроме тюремного срока, суд назначил конфискацию всего имущества, находящегося в собственности подсудимого Фото: depositphotos.com

Его признали виновным в государственной измене. Кроме тюремного срока, суд назначил конфискацию всего имущества, находящегося в собственности экс-чиновника.

В начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Фигуранты передавали врагу различную развединформацию – от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

"Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от $2 тыс. до $15 тыс., в зависимости от степени секретности и важности собранных данных. После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном", – добавили в СБУ.