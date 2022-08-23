ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин Украины отменил обязательный 14-дневный карантин для пациентов с подозрением на COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Срок самоизоляции при подозрении на коронавирус определит врач
Срок самоизоляции при подозрении на коронавирус определит врач
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины отменил требование об обязательной 14-дневной самоизоляции для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и людей без симптомов, контактировавших с больными. Об этом говорится в постановлении правительства №928 от 19 августа, обнародованном на сайте Кабмина.

Согласно внесенным изменениям, срок самоизоляции для таких категорий пациентов будет определять лечащий врач.

Кроме того, постановление продлевает режим карантина в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до конца декабря этого года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Теги: карантин, здравоохранение, Кабмин, коронавирус, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (368024)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (269518)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213263)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (190227)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (157905)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (72267)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (53479)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (39281)
 
 
 
 