Кабмин Украины отменил обязательный 14-дневный карантин для пациентов с подозрением на COVID-19

Согласно внесенным изменениям, срок самоизоляции для таких категорий пациентов будет определять лечащий врач.

Кроме того, постановление продлевает режим карантина в Украине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до конца декабря этого года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.