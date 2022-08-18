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В мире увеличилась смертность от COVID-19 – ВОЗ

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За последнюю неделю от COVID-19 скончались 15 тыс. человек, заявили в ВОЗ
За последнюю неделю от COVID-19 скончались 15 тыс. человек, заявили в ВОЗ
Фото: ЕРА

В мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции. Об этом 17 августа на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ВОЗ.

"За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю от COVID-19 умерло 15 тыс. человек по всему миру. 15 тыс. смертей в неделю – это совершенно недопустимо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения заболевания и спасения жизней", – сказал он.

Директор ВОЗ подчеркнул, что штамм “Омикрон” остается доминирующим, на долю подвида “Омикрона” BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.

По его словам, с приближением холодов для людей, которые проводят много времени в помещении, возрастут риски заболевания и госпитализации не только от COVID-19, но и других заболеваний, включая грипп. Гебрейесус призвал сделать прививки, соблюдать правила дистанцирования и носить маски.

"Научиться жить с COVID-19 не означает, что мы притворяемся, что его нет. Это значит, что мы должны использовать инструменты, которые у нас есть, чтобы защитить себя и других", – заключил гендиректор ВОЗ.

Контекст:

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 августа, с начала пандемии в мире подтверждено 589,7 млн случаев инфицирования, более 6,4 млн из них – с летальным исходом.

Теги: ВОЗ, вирус, смертность, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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