В мире увеличилась смертность от COVID-19 – ВОЗ

"За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю от COVID-19 умерло 15 тыс. человек по всему миру. 15 тыс. смертей в неделю – это совершенно недопустимо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения заболевания и спасения жизней", – сказал он.
Директор ВОЗ подчеркнул, что штамм “Омикрон” остается доминирующим, на долю подвида “Омикрона” BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.
По его словам, с приближением холодов для людей, которые проводят много времени в помещении, возрастут риски заболевания и госпитализации не только от COVID-19, но и других заболеваний, включая грипп. Гебрейесус призвал сделать прививки, соблюдать правила дистанцирования и носить маски.
"Научиться жить с COVID-19 не означает, что мы притворяемся, что его нет. Это значит, что мы должны использовать инструменты, которые у нас есть, чтобы защитить себя и других", – заключил гендиректор ВОЗ.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 17 августа, с начала пандемии в мире подтверждено 589,7 млн случаев инфицирования, более 6,4 млн из них – с летальным исходом.