В мире увеличилась смертность от COVID-19 – ВОЗ

За последнюю неделю от COVID-19 скончались 15 тыс. человек, заявили в ВОЗ Фото: ЕРА

"За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю от COVID-19 умерло 15 тыс. человек по всему миру. 15 тыс. смертей в неделю – это совершенно недопустимо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения заболевания и спасения жизней", – сказал он.

Директор ВОЗ подчеркнул, что штамм “Омикрон” остается доминирующим, на долю подвида “Омикрона” BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.

По его словам, с приближением холодов для людей, которые проводят много времени в помещении, возрастут риски заболевания и госпитализации не только от COVID-19, но и других заболеваний, включая грипп. Гебрейесус призвал сделать прививки, соблюдать правила дистанцирования и носить маски.

"Научиться жить с COVID-19 не означает, что мы притворяемся, что его нет. Это значит, что мы должны использовать инструменты, которые у нас есть, чтобы защитить себя и других", – заключил гендиректор ВОЗ.