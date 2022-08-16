Первая леди США заразилась коронавирусом. Байден, который вылечился от COVID-19, получил отрицательный результат теста

Об этом 16 августа сообщила ее представитель Элизабет Александр, пишет Reuters.

По ее словам, у супруги президента США Джо Байдена поздно вечером 15 августа начали проявляться симптомы простуды.

Александр отметила, что Джилл Байден дважды получила отрицательный результат экспресс-теста на COVID-19, но ПЦР-тест оказался положительным.

В Белом доме сообщили, что 16 августа у президента Байдена был отрицательный результат теста на COVID-19.

Контекст:

21 июля коронавирусную инфекцию подтвердили у Байдена. 26 июля врач президента сообщил, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни. 27 июля Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Однако 30 июля тест Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным.

6-го и 7 августа президент США сдал отрицательные тесты на COVID-19 и завершил самоизоляцию. Байден направился к супруге в штат Делавэр, где находится их резиденция.