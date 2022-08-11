Ким Чен Ын заявил о победе над COVID-19 в КНДР

Ким Чен Ын, в частности, "торжественно объявил о победе в ходе чрезвычайной антиэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, который проник на нашу территорию, и защите жизни и здоровья людей", пишет агентство.

Чрезвычайный штаб сообщил 10 августа, что за предшествующие сутки в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Лидер КНДР заявил, что Северной Корее удалось победить эпидемию, не проводя вакцинацию населения, отмечает южнокорейское издание Yonhap.