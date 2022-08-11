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Ким Чен Ын заявил о победе над COVID-19 в КНДР

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КНДР объявила о полной победе над COVID-19
КНДР объявила о полной победе над COVID-19
Фото: ЕРА

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной победе над эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Как сообщило государственное информагентство ЦТАК, совещание, посвященное борьбе с COVID-19, состоялось 10 августа.

Ким Чен Ын, в частности, "торжественно объявил о победе в ходе чрезвычайной антиэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, который проник на нашу территорию, и защите жизни и здоровья людей", пишет агентство.

Чрезвычайный штаб сообщил 10 августа, что за предшествующие сутки в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Лидер КНДР заявил, что Северной Корее удалось победить эпидемию, не проводя вакцинацию населения, отмечает южнокорейское издание Yonhap.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В январе 2020 года, после начала эпидемии короновируса в Китае, Северная Корея объявила о полном закрытии границ в качестве карантинной меры, но в течение двух лет не признала ни одного случая заболевания.

О вспышке COVID власти КНДР заявили только в мае 2022 года. Ким Чен Ын, в частности, объявил в стране общенациональный карантин.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, эпидемия, карантин, вирус, инфекция, коронавирус
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