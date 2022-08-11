Ким Чен Ын заявил о победе над COVID-19 в КНДР

Ким Чен Ын, в частности, "торжественно объявил о победе в ходе чрезвычайной антиэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, который проник на нашу территорию, и защите жизни и здоровья людей", пишет агентство.
Чрезвычайный штаб сообщил 10 августа, что за предшествующие сутки в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Лидер КНДР заявил, что Северной Корее удалось победить эпидемию, не проводя вакцинацию населения, отмечает южнокорейское издание Yonhap.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В январе 2020 года, после начала эпидемии короновируса в Китае, Северная Корея объявила о полном закрытии границ в качестве карантинной меры, но в течение двух лет не признала ни одного случая заболевания.
О вспышке COVID власти КНДР заявили только в мае 2022 года. Ким Чен Ын, в частности, объявил в стране общенациональный карантин.