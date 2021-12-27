Сразу три участника из семи южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом

Участники BTS заразились коронавирусом во время тура по США Фото: bts.hybelables / Instagram

В публикации отмечается, что после возвращения в Южную Корею рэпер RM и вокалист Джин получили негативный результат ПЦР-теста на коронавирус и уже должны были выходить из карантина, но почувствовали симптомы недомогания. Диагноз COVID был у них подтвержден. Третий тест с позитивным результатом получил рэпер Шуга.

У остальных участников ПЦР-тесты на данный момент с негативным результатом. С зараженными коллегами они не контактировали.