Сразу три участника из семи южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом

В публикации отмечается, что после возвращения в Южную Корею рэпер RM и вокалист Джин получили негативный результат ПЦР-теста на коронавирус и уже должны были выходить из карантина, но почувствовали симптомы недомогания. Диагноз COVID был у них подтвержден. Третий тест с позитивным результатом получил рэпер Шуга.
У остальных участников ПЦР-тесты на данный момент с негативным результатом. С зараженными коллегами они не контактировали.
Группа BTS была создана в 2013 году. В марте 2021-го коллектив возглавил мировой рейтинг исполнителей с самыми большими продажами.
В ноябре BTS стали триумфаторами музыкальной премии American Music Awards 2021. Они получили награды в трех номинациях: "Артист года", "Лучшая поп-песня года" и "Лучшая поп-группа".