  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео

Другие видео, опубликованные на канале ООН и не связанные с коллективом, не набирали такого количества просмотров.

Артисты также выступили перед началом заседания. Запись их выступления обнародована на этом же канале в YouTube.

В своем выступлении музыканты рассказали о борьбе с бедностью, неравенством, а также затронули тему пандемии коронавируса, призвав поклонников вакцинироваться.

Издание Variety отмечает, что коллектив недавно был назначен специальным представителем ООН по вопросам будущих поколений и культуры, и это был третий раз, когда BTS выступали в ООН. Ранее они пели в штаб-квартире ООН в 2018-м и 2020 годах.

ВИДЕО

Видео: Організація Об'єднаних Націй /YouTube