Гендиректор Pfizer заразился COVID-19 после четырех прививок вакциной его компании

"Хочу сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, и я чувствую себя хорошо, у меня очень легкие симптомы", – написал он.
Глава Pfizer отметил, что изолировался и принимает препарат паксловид.
"Мы зашли так далеко в наших усилиях по борьбе с этой болезнью, что я уверен, что скоро выздоровею", – заявил Бурла.
We have come so far in our efforts to battle this disease that I am confident I will have a speedy recovery. I am incredibly grateful for the tireless efforts of my Pfizer colleagues who worked to make vaccines and treatments available for me and people around the world.— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии по 12 августа 2022 года в мире подтвердили, по данным ВОЗ, 587 млн случаев коронавирусной инфекции. Больше всего таких случаев фиксировали в США – 91,4 млн.
22 мая 2022 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.