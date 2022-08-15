Гендиректор Pfizer заразился COVID-19 после четырех прививок вакциной его компании

"Хочу сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, и я чувствую себя хорошо, у меня очень легкие симптомы", – написал он.

Глава Pfizer отметил, что изолировался и принимает препарат паксловид.

"Мы зашли так далеко в наших усилиях по борьбе с этой болезнью, что я уверен, что скоро выздоровею", – заявил Бурла.

We have come so far in our efforts to battle this disease that I am confident I will have a speedy recovery. I am incredibly grateful for the tireless efforts of my Pfizer colleagues who worked to make vaccines and treatments available for me and people around the world. — Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022