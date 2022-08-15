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Гендиректор Pfizer заразился COVID-19 после четырех прививок вакциной его компании

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Бурла уведомил об уходе в изоляцию
Бурла уведомил об уходе в изоляцию
Фото: ЕРА

О своем инфицировании коронавирусом объявил 15 августа в Twitter руководитель компании – производителя вакцин Pfizer Альберт Бурла.

"Хочу сообщить вам, что у меня положительный тест на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer/BioNTech, и я чувствую себя хорошо, у меня очень легкие симптомы", – написал он.

Глава Pfizer отметил, что изолировался и принимает препарат паксловид.

"Мы зашли так далеко в наших усилиях по борьбе с этой болезнью, что я уверен, что скоро выздоровею", – заявил Бурла.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии по 12 августа 2022 года в мире подтвердили, по данным ВОЗ, 587 млн случаев коронавирусной инфекции. Больше всего таких случаев фиксировали в США – 91,4 млн.

22 мая 2022 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия еще не закончилась.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Pfizer
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