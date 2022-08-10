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Количество новых случаев COVID-19 в Украине за прошедшую неделю выросло на 40% – Минздрав

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Ляшко отметил, что люди сейчас обращаются к врачу с симптомами ОРЗ только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации
Ляшко отметил, что люди сейчас обращаются к врачу с симптомами ОРЗ только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации
Скриншот: Сніданок з 1+1 / Facebook

В Украине на прошлой неделе было зарегистрировано почти 4 тыс. новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявил 10 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, в последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 растет. Только за прошедшую неделю обнаружили 3893 новых случая болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее.

За неделю в больницы с COVID-19 были доставлены 1763 пациента, в то же время выздоровели 1682 человека. Сейчас в украинских клиниках заняты около 4,5% коек, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Министр сообщил, что в результате COVID-19 за прошедшую неделю от осложнений скончались 16 человек, неделей ранее – 14 человек.

Случаев болезни, вероятно, значительно больше, чем зафиксировано. Министр подчеркнул, что уже давно "наблюдается низкий уровень диагностики": люди обращаются к врачу только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации. Кроме того, больше случаев заболевания фиксируют "там, где условно безопаснее", поскольку там пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острого респираторного вирусного заболевания. 

В Минздраве призвали по возможности сделать прививку от коронавируса – базового курса или бустерную дозу – перед началом эпидемического сезона, а если появились симптомы вирусного заболевания – сделать тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с войной. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест можно у семейного врача.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/480347770600386/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Теги: Министерство здравоохранения, вирус, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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