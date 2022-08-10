Количество новых случаев COVID-19 в Украине за прошедшую неделю выросло на 40% – Минздрав

Ляшко отметил, что люди сейчас обращаются к врачу с симптомами ОРЗ только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации Скриншот: Сніданок з 1+1 / Facebook

По его словам, в последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 растет. Только за прошедшую неделю обнаружили 3893 новых случая болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее.

За неделю в больницы с COVID-19 были доставлены 1763 пациента, в то же время выздоровели 1682 человека. Сейчас в украинских клиниках заняты около 4,5% коек, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Министр сообщил, что в результате COVID-19 за прошедшую неделю от осложнений скончались 16 человек, неделей ранее – 14 человек.

Случаев болезни, вероятно, значительно больше, чем зафиксировано. Министр подчеркнул, что уже давно "наблюдается низкий уровень диагностики": люди обращаются к врачу только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации. Кроме того, больше случаев заболевания фиксируют "там, где условно безопаснее", поскольку там пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острого респираторного вирусного заболевания.

В Минздраве призвали по возможности сделать прививку от коронавируса – базового курса или бустерную дозу – перед началом эпидемического сезона, а если появились симптомы вирусного заболевания – сделать тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с войной. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест можно у семейного врача.