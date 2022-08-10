Количество новых случаев COVID-19 в Украине за прошедшую неделю выросло на 40% – Минздрав

По его словам, в последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 растет. Только за прошедшую неделю обнаружили 3893 новых случая болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее.
За неделю в больницы с COVID-19 были доставлены 1763 пациента, в то же время выздоровели 1682 человека. Сейчас в украинских клиниках заняты около 4,5% коек, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Министр сообщил, что в результате COVID-19 за прошедшую неделю от осложнений скончались 16 человек, неделей ранее – 14 человек.
Случаев болезни, вероятно, значительно больше, чем зафиксировано. Министр подчеркнул, что уже давно "наблюдается низкий уровень диагностики": люди обращаются к врачу только тогда, когда уже нуждаются в госпитализации. Кроме того, больше случаев заболевания фиксируют "там, где условно безопаснее", поскольку там пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острого респираторного вирусного заболевания.
В Минздраве призвали по возможности сделать прививку от коронавируса – базового курса или бустерную дозу – перед началом эпидемического сезона, а если появились симптомы вирусного заболевания – сделать тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с войной. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест можно у семейного врача.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.