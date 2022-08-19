Кабмин продлил в Украине карантин в связи с COVID-19 до конца года

"Продлен карантин до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Он дополнил, что до 31 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины, который также был введен в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

10 августа Ляшко рассказал, что в Украине с 1-го по 7 августа было зарегистрировано почти 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это, по его словам, на 40% больше, чем неделей ранее.