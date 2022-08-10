Кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве между МВД Украины и Беларуси

Кабмин разорвал соглашение, которое действовало 30 лет.

"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, заключенное 6 марта 1992 года", – написал Мельничук.

Это уже не первое соглашение между Украиной и Беларусью, которое денонсирует Кабмин. Так, в конце июля было прекращено соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, а 2 августа – соглашение между правительствами о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, сообщал Мельничук.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины.

За время полномасштабного вторжения Кабмин также разорвал ряд соглашений между Украиной и Россией. Все их денонсировать нельзя – есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться, пояснял спикер Рады Руслан Стефанчук. В то же время он считает, что экономические соглашения между РФ и Украиной должны быть отменены.