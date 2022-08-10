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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин прекратил действие соглашения о сотрудничестве между МВД Украины и Беларуси

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Кабмин уже разорвал ряд соглашений Украины с Россией и Беларусью
Кабмин уже разорвал ряд соглашений Украины с Россией и Беларусью
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 9 августа прекратил действие соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Беларуси. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин разорвал соглашение, которое действовало 30 лет.

"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, заключенное 6 марта 1992 года", – написал Мельничук.

Это уже не первое соглашение между Украиной и Беларусью, которое денонсирует Кабмин. Так, в конце июля было прекращено соглашение о судоходстве по внутренним водным путям, а 2 августа – соглашение между правительствами о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, сообщал Мельничук. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины.

За время полномасштабного вторжения Кабмин также разорвал ряд соглашений между Украиной и Россией. Все их денонсировать нельзя – есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться, пояснял спикер Рады Руслан Стефанчук. В то же время он считает, что экономические соглашения между РФ и Украиной должны быть отменены.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 

Теги: МВД, Беларусь, Кабинет Министров, Тарас Мельничук, соглашение, сотрудничество, Кабмин
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