Харьковский горсовет разорвал побратимские отношения с городами России

Решение было принято единогласно.
"Не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", – цитирует пресс-служба мэра города Игоря Терехова.
Сессия проходила в дистанционном режиме без онлайн-трансляции.
У Харькова было пять городов-побратимов в РФ: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.
На сегодняшнем заседании Харьковской горсовет также изменил несколько топонимов, связанных с РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.