Харьковский горсовет разорвал побратимские отношения с городами России

Городами-побратимами Харькова в РФ были Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург. На фото – одна из улиц Харькова Фото: EPA

Решение было принято единогласно.

"Не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", – цитирует пресс-служба мэра города Игоря Терехова.

Сессия проходила в дистанционном режиме без онлайн-трансляции.

У Харькова было пять городов-побратимов в РФ: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.

На сегодняшнем заседании Харьковской горсовет также изменил несколько топонимов, связанных с РФ.

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