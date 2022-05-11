ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковский горсовет разорвал побратимские отношения с городами России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Городами-побратимами Харькова в РФ были Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург. На фото одна из улиц Харькова
Городами-побратимами Харькова в РФ были Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург. На фото – одна из улиц Харькова
Фото: EPA

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 11 мая проголосовал за разрыв в одностороннем порядке побратимских отношений с городами страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Решение было принято единогласно.

"Не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", – цитирует пресс-служба мэра города Игоря Терехова.

Сессия проходила в дистанционном режиме без онлайн-трансляции.

У Харькова было пять городов-побратимов в РФ: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.

На сегодняшнем заседании Харьковской горсовет также изменил несколько топонимов, связанных с РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.

Теги: Харьков, горсовет, война России против Украины, Харьковский горсовет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (95522)
2
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (70494)
3
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (60209)
4
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (43285)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (41656)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (40835)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30131)
8
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео (25333)
 
 
 
 