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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по силам обороны Харькова – ОВА

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Захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области
Захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли ракетами силы обороны Харькова. Об этом 7 мая сообщил в Telegram глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"По силам обороны Харькова рашисты нанесли ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

По данным Синегубова, за прошедшие сутки захватчики трижды обстреляли Харьков из ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

В ОВА также сообщили об уничтожении оккупантами в селе Сковородиновка Харьковской области Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗВ.

Теги: Россия, Украина, Харьков, война, Харьковская область, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, войска, Олег Синегубов, российские оккупанты
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