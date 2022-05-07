Российские оккупанты нанесли ракетный удар по силам обороны Харькова – ОВА

"По силам обороны Харькова рашисты нанесли ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

По данным Синегубова, за прошедшие сутки захватчики трижды обстреляли Харьков из ракетных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

В ОВА также сообщили об уничтожении оккупантами в селе Сковородиновка Харьковской области Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗВ.