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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Решение РФ о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась

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Зеленский: Теперь война зашла в каждый российский дом
Зеленский: Теперь война зашла в каждый российский дом
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал объявленную в России мобилизацию свидетельством силы Украины. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, которое меняет тактику и пытается втянуть в войну еще больше российских граждан и ресурсов. Российское решение о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась", – сказал Зеленский.

По его словам, "теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России – это не что-то на ТВ или в интернете, а то, что зашло в каждый российский дом".

"Украина выстояла после полномасштабного нападения России. Украина смогла объединить мир вокруг борьбы за свободу. Украина смогла освободить значительную часть территории, на которую зашли российские войска. Украина освобождает людей из российского плена. И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.

По данным Генштаба ВСУ на 22 сентября, потери российских войск в Украине составили более 55,5 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, мобилизация, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, президент, дом
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