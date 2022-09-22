Зеленский: Решение РФ о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась

"Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, которое меняет тактику и пытается втянуть в войну еще больше российских граждан и ресурсов. Российское решение о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась", – сказал Зеленский.

По его словам, "теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России – это не что-то на ТВ или в интернете, а то, что зашло в каждый российский дом".

"Украина выстояла после полномасштабного нападения России. Украина смогла объединить мир вокруг борьбы за свободу. Украина смогла освободить значительную часть территории, на которую зашли российские войска. Украина освобождает людей из российского плена. И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)