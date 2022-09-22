Зеленский сообщил, что провел содержательную встречу с министром обороны Италии. Среди тем разговора – укрепление ВСУ

"Для Италии, несмотря на множество внутренних вопросов, ситуация в Украине остается очень важной. Мы чувствуем постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, борьбы за свое существование со стороны премьер-министра Марио Драги, правительства и итальянского народа. Благодарю министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за содержательную встречу. Для нашего государства сегодня жизненно важным приоритетом является укрепление Вооруженных сил", – написал он.

К посту Зеленский прикрепил видеодайджест встречи. На видео показано, как он благодарит правительство и население Италии за постоянную поддержку Украины в условиях войны.

В переговорах участвовал министр обороны Украины Алексей Резников. После этой встречи у Резникова и Гуэрини запланированы двусторонние переговоры, среди тем для обсуждения – укрепление Вооруженных сил Украины, сказал Зеленский.