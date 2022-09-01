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Власти Италии арестовали 11 вилл российского олигарха Канторы

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Российский олигарх Вячеслав Кантор попал под европейские санкции
Российский олигарх Вячеслав Кантор попал под европейские санкции
Фото: ЕРА

Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха Вячеслава Канторы. Об этом 30 августа пишет издание L’Unione Sarda.

Под арест попала недвижимость, которая была приобретена у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В частности, это виллы на курорте Порто-Ротондо, на северо-восточном побережье острова Сардиния. Одна из них ранее принадлежала матери Берлускони, другая – его младшему брату Паоло.

Распоряжение о конфискации было принято еще в апреле, когда бизнесмен подпал под европейские санкции.  

Контекст:

Кантор был владельцем группы компаний "Акрон", производящих минеральные удобрения. Его состояние оценивалось в 4,6 миллиарда долларов. После введения санкций Кантор решил избавиться от контроля в "Акроне": долю в 45,1% он передал в управление трем своим топ-менеджерам.

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Теги: Россия, Украина, Италия, санкции, бизнес, олигархи, вторжение России в Украину
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