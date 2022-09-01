Власти Италии арестовали 11 вилл российского олигарха Канторы

Под арест попала недвижимость, которая была приобретена у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В частности, это виллы на курорте Порто-Ротондо, на северо-восточном побережье острова Сардиния. Одна из них ранее принадлежала матери Берлускони, другая – его младшему брату Паоло.

Распоряжение о конфискации было принято еще в апреле, когда бизнесмен подпал под европейские санкции.