Власти Италии арестовали 11 вилл российского олигарха Канторы

Под арест попала недвижимость, которая была приобретена у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В частности, это виллы на курорте Порто-Ротондо, на северо-восточном побережье острова Сардиния. Одна из них ранее принадлежала матери Берлускони, другая – его младшему брату Паоло.
Распоряжение о конфискации было принято еще в апреле, когда бизнесмен подпал под европейские санкции.
Кантор был владельцем группы компаний "Акрон", производящих минеральные удобрения. Его состояние оценивалось в 4,6 миллиарда долларов. После введения санкций Кантор решил избавиться от контроля в "Акроне": долю в 45,1% он передал в управление трем своим топ-менеджерам.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.