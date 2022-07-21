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Президент Италии распустил парламент и назначил досрочные выборы

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Матарелла распустил парламент из-за политического кризиса в Италии
Матарелла распустил парламент из-за политического кризиса в Италии
Фото: ЕРА

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента страны и назначении внеочередных выборов. Об этом он объявил 21 июля после того, как премьер Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку, сообщает канцелярия президента.

Внеочередные парламентские выборы, согласно решению Маттареллы, пройдут через 70 дней.

"Досрочный роспуск парламента – это всегда последний выбор, особенно когда, как сейчас, перед палатами парламента стоит множество важных задач, которые необходимо решить в интересах нашей страны. Но возникшая политическая ситуация привела к этому решению. Дебаты, голосование и то, как это голосование было выражено вчера в Сенате, четко показали, что парламентская поддержка правительства ослабла и что нет никаких перспектив формирования нового большинства. Это условие делало неизбежным досрочный роспуск палат", – заявил президент страны.

Он поблагодарил Драги и его правительство за работу и отметил, что после отставки полномочия правительства (состав кабмина продолжит работать до избрания нового) будут ограничены, однако у него "есть механизмы, позволяющие реагировать на текущие потребности".

Матарелла говорил о неотложных экономических и социальных шагах и упомянул в своей речи Украину.

"Необходимо сдерживать последствия войны России против Украины для безопасности Европы и нашей страны. Это крайне важно для сотрудничества на европейском и международном уровне", – подчеркнул он.

Контекст:

Политический кризис в Италии начался с того, что партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Драги подал в отставку, но Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее возглавлял эту партию, но в июне покинул политсилу. Вместе с Ди Майо из партии вышел ряд депутатов. Теперь ее возглавляет экс-премьер Италии Джузеппе Конте. Ди Майо перед уходом обвинил Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе. В политсиле преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт, писало Reuters.

15 июля Ди Майо заявил, что из-за политического кризиса в Италии под угрозой оказались поставки военной помощи этой страны Украине. Конте, по его мнению, "нападает на Драги, помогает путинской пропаганде и автократии". Ди Майо назвал Драги одним из самых "горячих" лидеров Запада, противостоящих президенту РФ Владимиру Путину.

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. За доверие проголосовали 95 сенаторов, против были 35. Всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании. Драги подал в отставку второй раз.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Италия, правительство, парламент, голосование, Серджо Маттарелла, досрочные выборы, Луиджи Ди Майо, Марио Драги
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