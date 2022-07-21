Президент Италии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Внеочередные парламентские выборы, согласно решению Маттареллы, пройдут через 70 дней.

"Досрочный роспуск парламента – это всегда последний выбор, особенно когда, как сейчас, перед палатами парламента стоит множество важных задач, которые необходимо решить в интересах нашей страны. Но возникшая политическая ситуация привела к этому решению. Дебаты, голосование и то, как это голосование было выражено вчера в Сенате, четко показали, что парламентская поддержка правительства ослабла и что нет никаких перспектив формирования нового большинства. Это условие делало неизбежным досрочный роспуск палат", – заявил президент страны.

Он поблагодарил Драги и его правительство за работу и отметил, что после отставки полномочия правительства (состав кабмина продолжит работать до избрания нового) будут ограничены, однако у него "есть механизмы, позволяющие реагировать на текущие потребности".

Матарелла говорил о неотложных экономических и социальных шагах и упомянул в своей речи Украину.

"Необходимо сдерживать последствия войны России против Украины для безопасности Европы и нашей страны. Это крайне важно для сотрудничества на европейском и международном уровне", – подчеркнул он.