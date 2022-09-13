Зеленский обсудил с Драги ситуацию на фронте и безопасность Запорожской АЭС

Зеленский сообщил, что проинформировал Драги о развитии ситуации на фронте.

"Отметил важность оборонного взаимодействия с Италией. Должны его усиливать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС. Гарантия ее безопасности – демилитаризация и возвращение под контроль Украины", – подчеркнул президент.

Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром * #MarioDraghi. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з * . Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризація та повернення під контроль * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

В пресс-службе итальянского правительства сообщили, что звонок был посвящен "последним позитивным событиям в украинском контрнаступлении и ситуации на местах", а также безопасности Запорожской АЭС.

"Премьер-министр Драги подтвердил постоянную поддержку итальянским правительством украинской власти и народа во всех сферах", – говорится в сообщении.