Зеленский обсудил с Драги ситуацию на фронте и безопасность Запорожской АЭС

Зеленский сообщил, что проинформировал Драги о развитии ситуации на фронте.
"Отметил важность оборонного взаимодействия с Италией. Должны его усиливать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС. Гарантия ее безопасности – демилитаризация и возвращение под контроль Украины", – подчеркнул президент.
Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром * #MarioDraghi. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з * . Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризація та повернення під контроль * .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022
В пресс-службе итальянского правительства сообщили, что звонок был посвящен "последним позитивным событиям в украинском контрнаступлении и ситуации на местах", а также безопасности Запорожской АЭС.
"Премьер-министр Драги подтвердил постоянную поддержку итальянским правительством украинской власти и народа во всех сферах", – говорится в сообщении.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
22 июня Сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продлить помощь Украине в ее войне с Россией, сообщило Corriere della Sera.
27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входят военная техника, материалы и оборудование, список поставок не приводится.