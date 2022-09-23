Кулеба объяснил, почему РФ не сможет победить украинцев

Кулеба рассказал о массовом захоронении в Изюме Харьковской области, которое там нашли после деоккупации, и о военнослужащем Сергее Сове, чье тело с сине-желтым браслетом опознали родственники.

"Россия должна понять одну вещь: она никогда не сможет убить всех нас. И вот почему: потому что 24 февраля, когда Россия атаковала Украину с нескольких направлений, в первые 24 часа десятки тысяч украинцев вернулись из-за границы защищать свою страну. И что же произошло в течение 24 часов после объявления президентом [РФ Владимиром] Путиным мобилизации? Противоположное: тысячи россиян бронировали билеты на международные рейсы, чтобы покинуть Россию. Много билетов были распроданы в считанные часы", – сказал министр.