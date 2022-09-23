ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба объяснил, почему РФ не сможет победить украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: 24 февраля десятки тысяч украинцев вернулись из-за границы защищать свою страну
Кулеба: 24 февраля десятки тысяч украинцев вернулись из-за границы защищать свою страну
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 22 сентября объяснил, почему Россия не сможет победить украинцев. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кулеба рассказал о массовом захоронении в Изюме Харьковской области, которое там нашли после деоккупации, и о военнослужащем Сергее Сове, чье тело с сине-желтым браслетом опознали родственники.

"Россия должна понять одну вещь: она никогда не сможет убить всех нас. И вот почему: потому что 24 февраля, когда Россия атаковала Украину с нескольких направлений, в первые 24 часа десятки тысяч украинцев вернулись из-за границы защищать свою страну. И что же произошло в течение 24 часов после объявления президентом [РФ Владимиром] Путиным мобилизации? Противоположное: тысячи россиян бронировали билеты на международные рейсы, чтобы покинуть Россию. Много билетов были распроданы в считанные часы", – сказал министр.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.

Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, мобилизация, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (406197)
2
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (367503)
3
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (192296)
4
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (120729)
5
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (93844)
6
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (58103)
7
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (39330)
8
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (36092)
 
 
 
 