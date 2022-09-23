Кулеба объяснил, почему РФ не сможет победить украинцев

Кулеба рассказал о массовом захоронении в Изюме Харьковской области, которое там нашли после деоккупации, и о военнослужащем Сергее Сове, чье тело с сине-желтым браслетом опознали родственники.
"Россия должна понять одну вещь: она никогда не сможет убить всех нас. И вот почему: потому что 24 февраля, когда Россия атаковала Украину с нескольких направлений, в первые 24 часа десятки тысяч украинцев вернулись из-за границы защищать свою страну. И что же произошло в течение 24 часов после объявления президентом [РФ Владимиром] Путиным мобилизации? Противоположное: тысячи россиян бронировали билеты на международные рейсы, чтобы покинуть Россию. Много билетов были распроданы в считанные часы", – сказал министр.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. 22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – миллион человек.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
МИД Финляндии 21 сентября сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста. 22 сентября на границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным, были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.