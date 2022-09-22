Пугачев: Решение о мобилизации принимал не Путин, а его окружение – мини-политбюро

"Человек он нерешительный, не принимает решений. [...] Он, естественно, зажат, сильно нервничает, и так далее – это очевидно. Скажем так, это не послание Федеральному собранию, то есть во всех смыслах это судьбоносное решение, которое, конечно, принимает не сам Путин, а принимает, собственно, путинское окружение", – сказал Пугачев.

Он назвал это окружение "мини-политбюро", в которое, по словам бизнесмена, входят три категории людей: "кланы денег, кланы войны и кланы денег и войны".

"Первыми людьми из этого "мини-политбюро" Пугачев называет силовиков – секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

Ко "второй категории" Пугачев отнес, в частности, главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube