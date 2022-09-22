Пугачев: Решение о мобилизации принимал не Путин, а его окружение – мини-политбюро

"Человек он нерешительный, не принимает решений. [...] Он, естественно, зажат, сильно нервничает, и так далее – это очевидно. Скажем так, это не послание Федеральному собранию, то есть во всех смыслах это судьбоносное решение, которое, конечно, принимает не сам Путин, а принимает, собственно, путинское окружение", – сказал Пугачев.
Он назвал это окружение "мини-политбюро", в которое, по словам бизнесмена, входят три категории людей: "кланы денег, кланы войны и кланы денег и войны".
"Первыми людьми из этого "мини-политбюро" Пугачев называет силовиков – секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.
Ко "второй категории" Пугачев отнес, в частности, главу "Роснефти" Игоря Сечина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается в этот же день.
В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина". В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.