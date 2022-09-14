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Пугачев: Россию тяжело сравнивать со свободолюбивой Украиной. Это другой менталитет, другие люди. Это не казаки, а крепостные

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Россию тяжело сравнивать с Украиной свободолюбивой, которая сносит президентов, на Майдан выходит, отметил Пугачев
Россию тяжело сравнивать с Украиной – свободолюбивой, которая сносит президентов, на Майдан выходит, отметил Пугачев
Фото: wikipedia.org

Российский народ никогда хорошо не жил. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Тяжело сравнивать с Украиной. Вот такой – свободолюбивой, которая сносит президентов, на Майдан выходит. Просто это другой менталитет, это другие люди. Это не казаки. Понимаете? Это крепостные, – отметил он. – Когда, там, крепостное право отменили? В 1861-м году… А когда им паспорта выдали?.. А они что с этими паспортами сделали? Ну, там, 1% уехал учиться в ПТУ. А кто-то, там, в тюрьму пошел работать контролером. Вот, собственно, и все… Но, там, вопрос, почем в сельмагах водка, – это важно. Ну а все остальное…"

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В XXl веке в Украине произошли уже две массовые революции – Оранжевая (2004 год) и Революция достоинства (2013–2014 годы). В них участвовали миллионы людей, а в результате последней в Украине была изменена власть, тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Майдан, казаки, революция, Революция достоинства, украинцы, Сергей Пугачев, интервью, власть, Оранжевая революция
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