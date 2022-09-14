Пугачев: Россию тяжело сравнивать со свободолюбивой Украиной. Это другой менталитет, другие люди. Это не казаки, а крепостные

"Тяжело сравнивать с Украиной. Вот такой – свободолюбивой, которая сносит президентов, на Майдан выходит. Просто это другой менталитет, это другие люди. Это не казаки. Понимаете? Это крепостные, – отметил он. – Когда, там, крепостное право отменили? В 1861-м году… А когда им паспорта выдали?.. А они что с этими паспортами сделали? Ну, там, 1% уехал учиться в ПТУ. А кто-то, там, в тюрьму пошел работать контролером. Вот, собственно, и все… Но, там, вопрос, почем в сельмагах водка, – это важно. Ну а все остальное…"
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
В XXl веке в Украине произошли уже две массовые революции – Оранжевая (2004 год) и Революция достоинства (2013–2014 годы). В них участвовали миллионы людей, а в результате последней в Украине была изменена власть, тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.