Зеленский: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь

"Мы отмечаем сегодня День достоинства и свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – вот тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ – тогда бывает слишком громко. Поэтому мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаза. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное – что это никому не удалось и никогда не получится", – заявил глава государства.

В обращении он упомянул украинских моряков, которые были захвачены Россией, поэта и диссидента Василия Стуса, режиссера Леонида Быкова и священника Омеляна Ковча, спасавшего евреев во время Холокоста, а также о Революции на граните в 1990 году, Оранжевой революции в 2004 году и Революции достоинства в 2013–2014 годах.

"Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: нужно быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что обладают достоинством. А потому – свободой", – заявил глава государства.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube