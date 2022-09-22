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Пугачев: Путин как-то спросил: "А можно бывшего управделами президента Бородина тюкнуть чем-то тяжелым по голове, завернуть в ковер, привезти сюда и похоронить? Мы так много раз делали"

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Пугачев: Все знают, что сделал Бородин для Путина. Это, кстати, вопрос к тому, что он никого не сдает&hellip; Это все миф
Пугачев: Все знают, что сделал Бородин для Путина. Это, кстати, вопрос к тому, что он никого не сдает… Это все миф
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин предлагал убить управляющего делами президента РФ в 1993–2000 годах Павла Бородина. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Пугачев вспомнил, что именно Бородин помог в свое время Путину обустроиться в Москве после переезда из Санк-Петербурга

"Несмотря на все издержки, коллектив [в Кремле] был советский. А здесь приходит паренек, который типа между делом пробрасывает какие-то странные вещи. В это трудно верилось даже мне тогда. Была такая ситуация, если помните: управляющий делами Павел Бородин принял на работу безработного, бездомного, брошенного Путина вместе с [нынешним главой "Роснефти" Игорем] Сечиным. И даже дал квартиры", – рассказал бизнесмен.

Он напомнил, что в 2001 году с Бородиным произошли драматические события. Чиновника задержали в США, куда он поехал на инаугурацию президента Джорджа Буша – младшего, по запросу Швейцарии (эта страна подозревала его в отмывании $22,4 млн). В итоге Бородина экстрадировали в Швейцарию, где после серии допросов освободили под залог. В 2002 году чиновника признали виновным и присудили ему штраф в размере $175 тыс. 

Пугачев рассказал, что после задержания Бородина к нему обратилась за помощью супруга чиновника. 

"Я помогал с адвокатами. Как помогал? Просто платил адвокатам. Особо не погружался, – вспомнил бизнесмен. – Коротко скажу , в чем суть: зять Бородина открыл счет в банке под его именем, загнал туда деньги... Бородин вообще узнал об этом в тюрьме. Я просто знаю детали. И в итоге его поэтому и отпустили. Никакого суда не было. Была [в Швейцарии] известная прокурор Карла дель Понте, которая разобралась с этим. И, собственно, его сначала отпустили под залог, а потом он вернулся на работу". 

Однажды тему Бородина неожиданно на одной из встреч поднял Путин, продолжил Пугачев. 

"Мы встречаемся совершенно по другим вопросам, и он мне говорит: "Слушай, а как Паша там? Все нормально?" Я говорю: "Ну, конечно, все нормально". И Путин мне говорит: "Ну как там? Ты занимаешься?" Я говорю: "Ну да, помогаю. А че там заниматься? Есть адвокаты – они занимаются. Как я могу в Швейцарии заниматься?" Он говорит: "Ну все нормально там? Хорошо. Ну пойдем выйдем". А у него выход в кабинете напрямую к лифту... В общем, такая конструкция в 1-м корпусе Кремля, где основной кабинет, там два лифта, куда никто не имеет доступа, кроме его личной охраны. Мы заходим в лифт, он нажимает кнопку и "стоп": "Слушай, а у тебя ребята там надежные?" Я говорю: "Надежные, нормальные". – "Ты понимаешь, что Паша столько уже наговорил в Америке? Мы себе представить не можем. А сколько он еще наговорит в Швейцарии?" Я говорю: "В смысле? А что он наговорит-то? Как он прачечными заведовал? Что он такого наговорил? Не понял. Что у него там за секреты?" – "Короче, если у тебя там ребята надежные..." Я говорю: "Что надо сделать-то?" Просто дословно, цитата, он мне говорит: "[А можно его] тюкнуть по голове чем-нибудь тяжелым, завернуть в ковер, погрузить в частный самолет, привезти и здесь похоронить? Мы так много раз делали", – вспомнил Пугачев. 

Бизнесмен сказал, что это заявление его по-настоящему шокировало. 

"Зная его с 1990 года, это первый раз, когда я был не в легком шоке, а в трансе. И он, понимая, что я совершенно онемел, говорит: "Да ладно-ладно. Все нормально. Разберемся", – рассказал Пугачев. 

Предприниматель отметил, что был удивлен, что Путин мог так поступить с человеком, который помог ему в жизни.

"Все знают, что сделал Павел Бородин для него. Это, кстати, вопрос к тому, что он никого не сдает… Это все миф", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Затем переехал в Москву, где был принят на работу заместителем управляющего делами президента (должность управляющего тогда занимал Бородин). В 1997–1998 годах Путин был заместителем руководителя администрации президента, затем до 1999 года возглавлял Федеральную службу безопасности. 

31 декабря 1999 года Путин стал и.о. президента РФ и фактически с тех пор остается при власти. В 2000 году он впервые победил на выборах президента, затем избирался еще три раза.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В интервью изданию Lenta.ru в 2015 году Бородин подтвердил, что именно он пригласил Путина на работу в Кремль. "Когда летом 1996 года Собчак проиграл выборы, я пригласил Владимира Владимировича к себе заместителем. Тот поначалу засомневался: "Ну какой из меня хозяйственник?" Я его тогда спросил, какую должность он хочет. Путин ответил: "Замглавы администрации  начальник контрольного управления", – рассказал Бородин. Но, по словам Бородина, против назначения Путина замглавы администрации был тогдашний глава администрации Анатолий Чубайс. Бородин рассказал, что пытался убедить тогдашнего президента Бориса Ельцина, что Путин – "исключительной порядочности парень", но не смог добиться назначения, в итоге Путин таки стал заместителем Бородина, и вместе они проработали девять месяцев. На повышение в администрацию Путин пошел, только когда Чубайс перешел на работу в правительство. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, убийство, Москва, Кремль, Игорь Сечин, Сергей Пугачев, Павел Бородин
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