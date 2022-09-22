Пугачев: Путин как-то спросил: "А можно бывшего управделами президента Бородина тюкнуть чем-то тяжелым по голове, завернуть в ковер, привезти сюда и похоронить? Мы так много раз делали"

Пугачев: Все знают, что сделал Бородин для Путина. Это, кстати, вопрос к тому, что он никого не сдает… Это все миф Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пугачев вспомнил, что именно Бородин помог в свое время Путину обустроиться в Москве после переезда из Санк-Петербурга.

"Несмотря на все издержки, коллектив [в Кремле] был советский. А здесь приходит паренек, который типа между делом пробрасывает какие-то странные вещи. В это трудно верилось даже мне тогда. Была такая ситуация, если помните: управляющий делами Павел Бородин принял на работу безработного, бездомного, брошенного Путина вместе с [нынешним главой "Роснефти" Игорем] Сечиным. И даже дал квартиры", – рассказал бизнесмен.

Он напомнил, что в 2001 году с Бородиным произошли драматические события. Чиновника задержали в США, куда он поехал на инаугурацию президента Джорджа Буша – младшего, по запросу Швейцарии (эта страна подозревала его в отмывании $22,4 млн). В итоге Бородина экстрадировали в Швейцарию, где после серии допросов освободили под залог. В 2002 году чиновника признали виновным и присудили ему штраф в размере $175 тыс.

Пугачев рассказал, что после задержания Бородина к нему обратилась за помощью супруга чиновника.

"Я помогал с адвокатами. Как помогал? Просто платил адвокатам. Особо не погружался, – вспомнил бизнесмен. – Коротко скажу , в чем суть: зять Бородина открыл счет в банке под его именем, загнал туда деньги... Бородин вообще узнал об этом в тюрьме. Я просто знаю детали. И в итоге его поэтому и отпустили. Никакого суда не было. Была [в Швейцарии] известная прокурор Карла дель Понте, которая разобралась с этим. И, собственно, его сначала отпустили под залог, а потом он вернулся на работу".

Однажды тему Бородина неожиданно на одной из встреч поднял Путин, продолжил Пугачев.

"Мы встречаемся совершенно по другим вопросам, и он мне говорит: "Слушай, а как Паша там? Все нормально?" Я говорю: "Ну, конечно, все нормально". И Путин мне говорит: "Ну как там? Ты занимаешься?" Я говорю: "Ну да, помогаю. А че там заниматься? Есть адвокаты – они занимаются. Как я могу в Швейцарии заниматься?" Он говорит: "Ну все нормально там? Хорошо. Ну пойдем выйдем". А у него выход в кабинете напрямую к лифту... В общем, такая конструкция в 1-м корпусе Кремля, где основной кабинет, там два лифта, куда никто не имеет доступа, кроме его личной охраны. Мы заходим в лифт, он нажимает кнопку и "стоп": "Слушай, а у тебя ребята там надежные?" Я говорю: "Надежные, нормальные". – "Ты понимаешь, что Паша столько уже наговорил в Америке? Мы себе представить не можем. А сколько он еще наговорит в Швейцарии?" Я говорю: "В смысле? А что он наговорит-то? Как он прачечными заведовал? Что он такого наговорил? Не понял. Что у него там за секреты?" – "Короче, если у тебя там ребята надежные..." Я говорю: "Что надо сделать-то?" Просто дословно, цитата, он мне говорит: "[А можно его] тюкнуть по голове чем-нибудь тяжелым, завернуть в ковер, погрузить в частный самолет, привезти и здесь похоронить? Мы так много раз делали", – вспомнил Пугачев.

Бизнесмен сказал, что это заявление его по-настоящему шокировало.

"Зная его с 1990 года, это первый раз, когда я был не в легком шоке, а в трансе. И он, понимая, что я совершенно онемел, говорит: "Да ладно-ладно. Все нормально. Разберемся", – рассказал Пугачев.

Предприниматель отметил, что был удивлен, что Путин мог так поступить с человеком, который помог ему в жизни.

"Все знают, что сделал Павел Бородин для него. Это, кстати, вопрос к тому, что он никого не сдает… Это все миф", – подчеркнул Пугачев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube