Пугачев о плане мобилизации в РФ: Эти инвалиды уже все показали. Если они зэков собрать не смогли, как они соберут живых-здоровых людей?

Пугачев: Если они не смогли организовать выступление Путина, как они хотят организовать мобилизацию? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Как вчера кто-то прекрасно написал в Twitter: "Если они не смогли организовать его выступление, как они хотят организовать мобилизацию?" Я абсолютно в это не верю", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что в ближайшее окружение Путина входят люди, которые не имеют военного опыта.

"Я прекрасно понимаю эту прогнившую насквозь структуру. Это то, с чего мы начали: политбюро, состоящее из учителя физкультуры, его бывшего секретаря и так далее. Просто высший чин – это, собственно, директор ФСБ и секретарь Совбеза... И маршал, который в армии не служил. Эти инвалиды уже все показали. Если они зэков собрать не смогли, как вы думаете, они живых-здоровых людей смогут собрать?" – спросил Пугачев.

Бизнесмен убежден, что в итоге мобилизация будет провалена, поскольку россиянам не смогут объяснить, за что им воевать.

"Вы не можете объяснить, что идти воевать за кусок украинской земли, который мы назвали Россией сегодняшнего дня, – это ваш святой долг. Понимаете?" – сказал Пугачев.

В то же время он убежден, что объявление Путиным мобилизации – это судьбоносное решение и фактически объявление третьей мировой войны.

"Надо понимать, что последствия этого колоссальные. С момента выхода в эфир это уже война не только с Украиной, но и с НАТО, с цивилизованным миром", – сказал бизнесмен.

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