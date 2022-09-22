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Пугачев о плане мобилизации в РФ: Эти инвалиды уже все показали. Если они зэков собрать не смогли, как они соберут живых-здоровых людей?

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Пугачев: Если они не смогли организовать выступление Путина, как они хотят организовать мобилизацию?
Пугачев: Если они не смогли организовать выступление Путина, как они хотят организовать мобилизацию?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев считает, что российским властям не удастся выполнить план по мобилизации, о котором накануне объявил Путин. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Как вчера кто-то прекрасно написал в Twitter: "Если они не смогли организовать его выступление, как они хотят организовать мобилизацию?" Я абсолютно в это не верю", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что в ближайшее окружение Путина входят люди, которые не имеют военного опыта.

"Я прекрасно понимаю эту прогнившую насквозь структуру. Это то, с чего мы начали: политбюро, состоящее из учителя физкультуры, его бывшего секретаря и так далее. Просто высший чин – это, собственно, директор ФСБ и секретарь Совбеза... И маршал, который в армии не служил. Эти инвалиды уже все показали. Если они зэков собрать не смогли, как вы думаете, они живых-здоровых людей смогут собрать?" – спросил Пугачев.

Бизнесмен убежден, что в итоге мобилизация будет провалена, поскольку россиянам не смогут объяснить, за что им воевать.

"Вы не можете объяснить, что идти воевать за кусок украинской земли, который мы назвали Россией сегодняшнего дня, – это ваш святой долг. Понимаете?" – сказал Пугачев. 

В то же время он убежден, что объявление Путиным мобилизации – это судьбоносное решение и фактически объявление третьей мировой войны. 

"Надо понимать, что последствия этого колоссальные. С момента выхода в эфир это уже война не только с Украиной, но и с НАТО, с цивилизованным миром", – сказал бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Летом Генштаб Вооруженных сил Украины оценивал российскую группировку, которая воюет против Украины, в 330 тыс. человек.

По данным украинской разведки, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину. В РФ проводилась скрытая мобилизация. По информации СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербовали заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово размещали объявления о наборе контрактников в армию РФ.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы около 300 тыс. человек. При этом "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ начали публиковать рекомендации, куда сбежать из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мобилизацию в РФ, заявил, что Путин "хочет утопить Украину в крови, но также в крови своих солдат". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, мобилизация, война России против Украины, Сергей Пугачев
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