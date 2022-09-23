Кулеба потроллил Лаврова в Совбезе ООН: Российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – сказал он.

Кроме этого, Кулеба отреагировал на заявления Лаврова в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В своем выступлении глава МИД РФ повторил тезисы российской пропаганды о "киевском режиме", заявив, что международные правозащитные институции "выстраивают свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын".

"На самом деле единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранного государства – президента Украины", – сказал Кулеба.