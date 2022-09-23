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Кулеба потроллил Лаврова в Совбезе ООН: Российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты

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Кулеба (слева) выступил в Совбезе ООН 22 сентября
Кулеба (слева) выступил в Совбезе ООН 22 сентября
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потроллил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за то, что тот быстро ушел с заседания Совета Безопасности ООН сразу же после выступления. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же искусно, как российские солдаты", – сказал он.

Кроме этого, Кулеба отреагировал на заявления Лаврова в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В своем выступлении глава МИД РФ повторил тезисы российской пропаганды о "киевском режиме", заявив, что международные правозащитные институции "выстраивают свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын".

"На самом деле единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении из всего потока этой лжи, – это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранного государства – президента Украины", – сказал Кулеба.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины, оккупировав также части Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, захватив еще часть украинской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины
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