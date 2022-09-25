Из-за организованных оккупантами псевдореферендумов Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН – МИД

"Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов России на оккупированных территориях Украины", – написал он.
Спикер МИД Украины подчеркнул, что "Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН".
Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето на его решения.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".