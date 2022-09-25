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Из-за организованных оккупантами псевдореферендумов Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН – МИД

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Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить границы Украины, считают в МИД
Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить границы Украины, считают в МИД
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения действий России по организации на оккупированных ею украинских территориях незаконных "референдумов". Об этом сообщил 24 сентября в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов России на оккупированных территориях Украины", – написал он.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что "Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето на его решения.

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, референдум, война, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, голосование, война России против Украины, Олег Николенко, присоединение, заседание, российские оккупанты
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