ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках – с фургончика. Как проходит псевдореферендум оккупантов в четырех областях Украины

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Так выглядит пункт для голосования на псевдореферендуме в Луганске
Так выглядит пункт для голосования на псевдореферендуме в Луганске
Фото: ЕРА

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Издание "ГОРДОН" собрало главные факты о том, как они проходят. 

Первые четыре дня "референдумы" будут проводиться "на дому"– людей будут обходить специальные люди, также "проголосовать" можно на придомовой территории, на пятый день откроются "избирательные участки", пишет "Русская служба ВВС". СМИ отмечает, что это "волеизъявление" проводится даже более не прозрачным способом, чем "знаменитое российское "голосование на пеньках" 2020 года", когда в конституцию РФ вносились изменения, обнулившие президентские сроки Владимира Путина. Результаты определены наперед. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.

Жителям Луганской и Донецкой областей на "референдуме" задают один вопрос – хотят ли они присоединения к РФ. Варианты ответа – да и нет. "Бюллетень" составлен на русском. 

Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info

Для жителей Запорожской и Херсонской областей "бюллетени" напечатали на русском и украинском, им задали такой вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" Вариантов ответа тоже два. 

Украинский журналист Станислав Асеев опубликовал видео, на котором показано, как украинцев зазывают принимать участие в псевдореферендуме, вероятно, в Донецке. 

"Уважаемые люди, выездной референдум! Пожалуйста, выходите!" – говорит женщина, проходя по пустой улице, и стуча в ворота одного из дворов. Как отметил Асеев, в Донецке "все идет по плану". Сама же героиня ролика сказала, что "стучит в дворы, кричит в микрофон". Насколько успешны ее "усилия", из видео неясно. 

https://www.facebook.com/100045812423185/videos/825154935518770/

Подконтрольное боевикам "ДНР" агентство ДАН пишет, ссылаясь на "ЦИК ДНР", что в первый день на оккупированной территории Донецкой области явка "превысила 23%" – проголосовали якобы более 370 тыс. человек. На фото, опубликованных, в частности, ДАН, видно, что о тайном голосовании нет и речи – люди делают это под присмотром и демонстрируют "бюллетени" с просталенными галочками на камеру. 

Фото: dan-news.info
Фото: dan-news.info

Явка в оккупированной Луганской области примерно такая же, как в Донецкой, заявили в "ЦИК ЛНР" (21,97% или почти 299 тыс. избирателей), пишут пропагандисты ТАСС

Людей на оккупированных территориях области "голосовать" заставляют под дулом автомата, сообщил глава Луганской областной государственной военной администрации Сергей Гайдай и публиковал фото, где видно "голосование" на столике недалеко от жилого дома и под присмотром вооруженного оккупанта. 

В Мелитополе Запорожской области с утра по домам и квартирам ходят "избирательные комиссии", состоящие из нескольких гражданских и вооруженных солдат РФ, часто в нетрезвом состоянии, пишет местное издание "РИА-Мелитополь"

"Подали нам листок, больше похожий на кусок туалетной бумаги. Нужно было ставить галочку. Сами понимаете: это не тайный выбор. Они прямо над душой стояли и смотрели, в какую именно клеточку я поставлю. Разумеется, пришлось поставить "за". Но я хочу, чтобы вы понимали, что это не мой выбор. И вообще о каком выборе можно говорить, когда рядом – вооруженные нелюди", – рассказала изданию неназванная местная жительница. 

Еще одна женщина сказала, что не открыла дверь "избирательной комиссии", после чего старшая по дому заявила, что та "поступила очень некрасиво", так как якобы все знают, что она домохозяйка и могла проголосовать. Женщине пригрозили "комендатурой". 

"Я с ней ссориться не стала. Просто положила трубку. Сижу сейчас на кухне. Жду... Может "гости" придут. Открывать не буду. Если нужно – пусть выносят дверь. Сколько уж можно бояться", – отметила она. 

"Референдум" проводится при участии вооруженных людей и в Херсоне, пишет МОСТ, ссылаясь на источники в городе. По данным издания, они ходят по квартирам и зовут людей участвовать в псеводореферендуме. В Геническе Херсонской области оккупанты сгоняют для участия в "референдуме" коммунальщиков, отмечает МОСТ

Издание Ґрунт показало "участок" для голосования в Херсоне – это столик на рынке у фургончика, похожий на торговую точку. 

https://www.facebook.com/grntmedia/posts/pfbid02zWjT3qXKUju6yEM55KcxkWum3sGDg1whYVFpZcVjPfnYJgPdsTFa26u6dXmgw4xbl

В комментарии "Суспільному" жительница Херсона Тамара рассказала, что улицы оккупированного города пусты. 

"Единственное, что говорит о референдуме в Херсоне, это одиночные билборды, которые появились несколько дней назад. Больше не было публичной информации. О референдуме люди узнали из Telegram-каналов. Как он проходит – никто не знает", – отметила она.

Как пишет "Суспільне", многие украинцы уезжают из оккупированных регионов из-за референдума, а также мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, на выезд из оккупированной части Запорожской области собралась очередь автомобилей 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумы о присоединении регионов к России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции, а в Минреинтеграции – призвали жителей оккупированных территорий не участвовать в "референдуме"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганск, Херсон, референдум, Геническ, Сергей Гайдай, ЛНР, Станислав Асеев
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