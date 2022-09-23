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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участвовать в "референдуме" заставляют оккупанты с оружием, готовятся к пропагандистским съемкам – Генштаб ВСУ

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Псевдореферендумы юридической силы иметь не будут
Псевдореферендумы юридической силы иметь не будут
Фото: ЕРА

Российские захватчики на фоне объявленного "референдума" пытаются получить личные данные жителей оккупированных территорий Украины. Об этом проинформировал 23 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные", – говорится в сообщении.

Оккупанты, по информации украинских военных, продолжают формировать так называемые избирательные комиссии.

"В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23-го по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме. Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании", – пишут в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, на оккупированной территории Запорожской области местным жителям обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы в обмен на их паспортные данные и получение гражданства России.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GHhP8EVUDrXSgvSHxfgtrBYcKfBPG5jFGvZVdzeeGVWHhuJrRPzMqTDn4fe3XGy9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.

Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можно приходить даже без паспорта. 

Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: референдум, война, Генштаб ВСУ, пропаганда, военные, оккупация, паспорт, Старобельск, ВСУ, голосование, война России против Украины, кафе, присоединение, российские оккупанты
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