Участвовать в "референдуме" заставляют оккупанты с оружием, готовятся к пропагандистским съемкам – Генштаб ВСУ

"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные", – говорится в сообщении.
Оккупанты, по информации украинских военных, продолжают формировать так называемые избирательные комиссии.
"В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23-го по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме. Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании", – пишут в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, на оккупированной территории Запорожской области местным жителям обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы в обмен на их паспортные данные и получение гражданства России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.
Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можно приходить даже без паспорта.
Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.