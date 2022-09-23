Участвовать в "референдуме" заставляют оккупанты с оружием, готовятся к пропагандистским съемкам – Генштаб ВСУ

Псевдореферендумы юридической силы иметь не будут Фото: ЕРА

"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные", – говорится в сообщении.

Оккупанты, по информации украинских военных, продолжают формировать так называемые избирательные комиссии.

"В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23-го по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме. Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании", – пишут в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, на оккупированной территории Запорожской области местным жителям обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы в обмен на их паспортные данные и получение гражданства России.

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