Перехвачены списки коллаборантов и силовиков РФ, причастных к "референдуму" в Запорожской области – СБУ

По данным "Медузы", организаторы "голосований" объявят о 90% "за" Фото: ЕРА

"Служба безопасности перехватила документы российских захватчиков, которые регламентируют организацию фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Запорожской области. Согласно полученным материалам, установлены лица более 1 тыс. российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мероприятий псевдоголосования", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что речь идет о подразделениях Росгвардии, полиции вооруженных сил РФ и российского МЧС.

"Установлено, что помогать им должны предатели и коллаборанты, вошедшие в состав созданного оккупантами "главного управления МВД по Запорожской области". Для контроля за поведением участников незаконного плебисцита кремлевские организаторы планируют привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам РФ", – объяснили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что удалось получить также "полный список вражеских приспешников, которые добровольно согласились возглавить так называемые "территориальные избирательные комиссии".

"В настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов. Также Служба безопасности установила всех организаторов незаконной деятельности, их учредительные данные и местонахождение", – подчеркнули в СБУ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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