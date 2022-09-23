Перехвачены списки коллаборантов и силовиков РФ, причастных к "референдуму" в Запорожской области – СБУ

"Служба безопасности перехватила документы российских захватчиков, которые регламентируют организацию фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Запорожской области. Согласно полученным материалам, установлены лица более 1 тыс. российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мероприятий псевдоголосования", – говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что речь идет о подразделениях Росгвардии, полиции вооруженных сил РФ и российского МЧС.
"Установлено, что помогать им должны предатели и коллаборанты, вошедшие в состав созданного оккупантами "главного управления МВД по Запорожской области". Для контроля за поведением участников незаконного плебисцита кремлевские организаторы планируют привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам РФ", – объяснили в СБУ.
В ведомстве рассказали, что удалось получить также "полный список вражеских приспешников, которые добровольно согласились возглавить так называемые "территориальные избирательные комиссии".
"В настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов. Также Служба безопасности установила всех организаторов незаконной деятельности, их учредительные данные и местонахождение", – подчеркнули в СБУ.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.
Людей принуждают принимать участие в "референдуме" силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. По его словам, избирательные участки расположены в магазинах и кафе, однако они практически пустые. Для голосования нет никаких кабинок.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что тех, кто "проголосовал" против "присоединения к России", записывают в "какой-то отдельный блокнот". А на голосование можно приходить даже без паспорта.
Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.