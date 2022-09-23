Песков рассказал, что будет делать Кремль после результатов "референдума"

Он уточнил, что потребуется определенное решение парламента и президента, а также подписание необходимых документов. Песков отметил: "Процесс признания будет достаточно быстрым и все пройдет оперативно".
По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.
Псевдореферендумы за присоединение к РФ на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты начали проводить сегодня, сообщает "Русская служба BBC". Как пишет "РИА Новости", "с инициативой провести голосование в к РФ обратилась общественность". На самом деле людей принимать участие в "референдуме" заставляют, в частности, силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram.
В Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23-го по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Российские оккупанты объявляли о проведении с 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины псевдореферендумов о присоединении регионов к России.
Украина и международное сообщество предупредили, что не признают результатов этого незаконного "голосования" и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Центральная избирательная комиссия Украины призвала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".