Песков рассказал, что будет делать Кремль после результатов "референдума"

Российские СМИ пишут, что оккупанты объявят: 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ Фото: EPA

Он уточнил, что потребуется определенное решение парламента и президента, а также подписание необходимых документов. Песков отметил: "Процесс признания будет достаточно быстрым и все пройдет оперативно".

По данным "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей проголосовали за "присоединение" к РФ.

Псевдореферендумы за присоединение к РФ на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты начали проводить сегодня, сообщает "Русская служба BBC". Как пишет "РИА Новости", "с инициативой провести голосование в к РФ обратилась общественность". На самом деле людей принимать участие в "референдуме" заставляют, в частности, силой, рассказал советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram.

В Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23-го по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.